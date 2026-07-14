Đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Sáng 14/7, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác khám bệnh, chữa bệnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các bệnh viện công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế Thanh Hóa.

6 tháng đầu năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực điều trị và chất lượng phục vụ người bệnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục như: áp lực quá tải tại một số cơ sở khám chữa bệnh; chất lượng phục vụ chưa đồng đều; thiếu nhân lực chất lượng cao ở một số chuyên khoa và công tác quản lý chất lượng tại một số đơn vị cần phải tiếp tục được nâng cao.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bệnh viện Đa khoa Mường Lát.

6 tháng cuối năm, ngành Y tế Thanh Hóa đặt ra mục tiêu tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường quản trị bệnh viện và nâng cao sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế trong thời gian tới; chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quản trị bệnh viện và tổ chức hoạt động chuyên môn.

TS. BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa nhấn mạnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành trong năm 2026 và yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung xây dựng môi trường bệnh viện chuyên nghiệp; cải tiến quy trình khám, chữa bệnh; tăng cường quản lý chất lượng, phát triển kỹ thuật cao, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm.

Các đơn vị ưu tiên nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị các chuyên ngành trọng điểm; phát triển kỹ thuật mới, tăng cường phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã thống nhất thành kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026.

Tô Hà