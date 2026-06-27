Doanh nghiệp Thanh Hóa - Phú Thọ kết nối hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại và kết nối giao thương tại tỉnh Phú Thọ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã thăm và làm việc với các doanh nghiệp, doanh nhân tại phường Hòa Bình và xã Mường Hoa nhằm kết nối thông tin, đẩy mạnh liên kết, hợp tác, xúc tiến đầu tư.

Các doanh nghiệp hai tỉnh chia sẻ thông tin thị trường, kết nối hợp tác kinh doanh.

Đoàn đã đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh và học tập kinh nghiệm điều hành, quản trị doanh nghiệp tại Tổng Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp và Công ty TNHH Thương mại Tuổi Trẻ, Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa.

Đây là các doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn, thương hiệu mạnh của tỉnh Phú Thọ hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, giáo dục, điện, nước sạch, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng,...

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa thăm, làm việc tại Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Phú Thọ đã chia sẻ về quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, kinh nghiệm vượt khó, mở rộng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, sử dụng nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường.

Các doanh nghiệp, doanh nhân hai tỉnh bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối, hợp tác đầu tư một số lĩnh vực, ngành nghề tương đồng và những lĩnh vực doanh nghiệp có thế mạnh nổi trội để bổ trợ lẫn nhau.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chúc mừng những thành công mà các doanh nghiệp, doanh nhân Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định: Thanh Hóa và Phú Thọ đang từng bước trở thành hai cực bổ trợ trong một không gian phát triển mở rộng của miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cả hai tỉnh đều đang sở hữu những lợi thế chiến lược về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, tài nguyên và không gian phát triển mới.

Sự kết nối sẽ mở rộng dư địa hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương tạo điều kiện để các thế mạnh được bổ trợ hiệu quả, các chuỗi cung ứng được liên kết chặt chẽ và khai thác đồng bộ.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ làm tốt vai trò kết nối, hỗ trợ, trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, đồng hành cùng các doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư kinh doanh vào tỉnh Thanh Hóa.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp.

Thông qua hoạt động tìm hiểu, khảo sát thực tế, các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp, doanh nhân tại tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy đầu tư kinh doanh, từng bước hình thành không gian phát triển liên vùng có tính kết nối cao, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng của cả khu vực trong thời gian tới.

Hồng Ngọc