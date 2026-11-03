Doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn hàng dịp cuối năm

Càng về cuối năm, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân càng tăng, kéo theo yêu cầu cao hơn về nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thực phẩm. Đón đầu sức mua thị trường, nhiều doanh nghiệp (DN) đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, chuẩn bị nguồn nguyên liệu và dự trữ hàng hóa, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Sản phẩm nước mắm Cự Nham được phân phối tại nhiều cửa hàng, siêu thị thực phẩm sạch.

Tại Công ty TNHH Nước mắm Cự Nham (xã Tiên Trang), công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường cuối năm được tính toán trên cơ sở đặc thù sản xuất và diễn biến nhu cầu tiêu dùng. Là sản phẩm thực phẩm thiết yếu, nước mắm thường có sức tiêu thụ lớn vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm, chế biến thực phẩm của các gia đình tăng cao.

Để duy trì nguồn cung ổn định, DN đã đầu tư nâng cấp cơ sở sản xuất, bổ sung trang thiết bị và mở rộng quy mô chế biến. Hiện, công ty có hơn 300 chum sành, 11 bể muối mắm gối vụ, tạo điều kiện tổ chức sản xuất liên tục, chủ động nguồn thành phẩm. Mỗi năm, DN cung ứng gần 200.000 lít nước mắm ra thị trường, tăng gấp 2 lần so với trước đây. Sản phẩm nước mắm Cự Nham đạt OCOP 4 sao, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Ông Thạch Văn Hiểu, Giám đốc Công ty TNHH Nước mắm Cự Nham, cho biết: Từ nay đến cuối năm 2026, công ty dự kiến cung ứng khoảng 50.000 – 55.000 lít nước mắm các loại, tăng khoảng 15 – 20% so với cùng kỳ năm trước, với giá trị hàng hóa ước đạt gần 3 tỷ đồng. Để đáp ứng kế hoạch này, DN chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu, duy trì sản xuất, cân đối lượng thành phẩm dự trữ và chuẩn bị bao bì, chai lọ phục vụ đóng gói. Đặc thù của sản phẩm nước mắm là quá trình ủ chượp cần thời gian nhất định, vì vậy việc chuẩn bị nguồn hàng phải được thực hiện từ sớm, không thể chỉ tập trung vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Còn ở lĩnh vực nông sản, Công ty CP Đầu tư phát triển VinaGreen lại cho thấy một khía cạnh khác trong việc chủ động nguồn hàng, đó là duy trì năng lực sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc thị trường. Hằng năm, nhà máy VinaGreen cung cấp cho thị trường hơn 100.000 tấn gạo chất lượng cao, 5.000 tấn bột ngũ cốc dinh dưỡng và 2.000 tấn cà phê nguyên chất. Các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm trong tiêu dùng và xuất khẩu.

Với quy mô sản xuất và danh mục sản phẩm đa dạng, DN xác định việc chuẩn bị nguồn hàng không chỉ là đáp ứng nhu cầu tăng cao trong một thời điểm mà còn phải bảo đảm tính liên tục, ổn định của hoạt động cung ứng. Trong đó, việc chủ động nguồn nguyên liệu, duy trì hoạt động của nhà máy, kiểm soát chất lượng và tổ chức bảo quản sản phẩm là những yếu tố quan trọng. Đối với mặt hàng nông sản, chất lượng nguyên liệu và điều kiện bảo quản có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thành phẩm, khả năng cạnh tranh cũng như yêu cầu của từng thị trường. Vì vậy, DN cần gắn kế hoạch sản xuất với nhu cầu tiêu thụ, tiến độ giao hàng và yêu cầu của các đối tác, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn chất lượng trong toàn bộ quy trình chế biến.

Thực tế cho thấy, thị trường cuối năm mở ra cơ hội gia tăng doanh thu nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tổ chức sản xuất và kinh doanh của DN. Nếu với những sản phẩm có đặc thù sản xuất kéo dài như nước mắm, việc chuẩn bị nguyên liệu và thành phẩm phải được tính toán trước nhiều tháng thì với DN chế biến nông sản quy mô lớn, yêu cầu đặt ra là duy trì nguồn cung ổn định, kiểm soát chất lượng và bảo đảm tiến độ giao hàng. Dù ở quy mô hay lĩnh vực nào, năng lực dự báo thị trường và sự chủ động trong từng khâu sản xuất, phân phối vẫn là yếu tố quyết định khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Cùng với nỗ lực của DN, sự đồng hành của các cơ quan quản lý trong hoạt động kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá và mở rộng thị trường cũng có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, DN có thêm cơ hội tiếp cận các hệ thống phân phối, tìm kiếm đối tác, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Việc chủ động chuẩn bị hàng hóa từ sớm, bảo đảm chất lượng và ổn định nguồn cung không chỉ phục vụ tốt nhu cầu mua sắm cuối năm mà còn tạo nền tảng để DN duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Chi Phạm