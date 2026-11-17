Chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng, công suất 130MW

UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 3816/QĐ-UBND (ngày 11/11/2026) về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng. Dự án do Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, thuộc Tổng Công ty Phát điện 2 làm chủ đầu tư, có công suất lắp máy 130MW, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.912 tỷ đồng.

Thượng lưu Nhà máy Thủy điện Trung Sơn hiện hữu.

Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng được thực hiện tại xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (thủy điện). Công trình có công suất lắp máy 130MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy công suất 65 MW.

Với tổng diện tích đất sử dụng hơn 17,5 ha, dự án có diện tích sử dụng lâu dài khoảng 8,07 ha và diện tích sử dụng tạm thời phục vụ thi công khoảng gần 9,5 ha. Sau khi kết thúc thi công, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn trả mặt bằng đối với phần diện tích sử dụng tạm thời theo quy định.

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Trung Sơn và khu vực dự kiến triển khai Dự án mở rộng.

Về phương án xây dựng, tuyến năng lượng được bố trí bên bờ trái tuyến đập hiện hữu, gồm các hạng mục kênh dẫn vào và cửa lấy nước, đường hầm áp lực, nhà máy thủy điện, kênh xả cùng các công trình phụ trợ.

Dự án sẽ đấu nối vào hệ thống điện quốc gia thông qua đường dây 220 kV đến ngăn lộ mở rộng tại Trạm phân phối 220 kV của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn hiện hữu. Các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn và công trình điều tiết lũ được sử dụng chung với nhà máy hiện hữu.

Theo tiến độ được chấp thuận, dự án phải hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động phát điện chậm nhất 42 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất để thực hiện dự án.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; rà soát, xác định chính xác tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn, bảo đảm nguồn lực triển khai dự án theo tiến độ.

Đồng thời, nhà đầu tư phải đánh giá đầy đủ tác động của quá trình thi công, vận hành đối với Nhà máy Thủy điện Trung Sơn hiện hữu, an toàn đập, hồ chứa, chế độ dòng chảy, an toàn hạ du, khu tái định cư Co Me (cũ) và các khu dân cư ven sông Mã; bảo đảm tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa khảo sát thực địa tại khu vực dự kiến triển khai Dự án Thủy điệnTrung Sơn mở rộng.

Việc triển khai dự án cũng phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước khi tổ chức thi công.

UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND xã Trung Sơn và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục phục vụ triển khai dự án; đồng thời đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Tổng Công ty Phát điện 2 thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, bảo đảm dự án được triển khai hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng được chấp thuận chủ trương đầu tư là bước quan trọng để nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết, triển khai các bước tiếp theo theo quy định, hướng tới bổ sung nguồn điện từ thủy năng vào hệ thống điện quốc gia.

Vận hành Nhà máy thủy điện Trung Sơn.

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn hiện hữu có công suất lắp đặt 260 MW, được xây dựng trên dòng sông Mã, thuộc địa phận xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa cũ). Không chỉ cung cấp điện với chi phí thấp, an toàn, nhà máy còn có vai trò kiểm soát lũ cho hạ lưu, với dung tích phòng lũ thường xuyên là 112 triệu m3 và cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Từ khi đi vào vận hành năm 2017 đến hết tháng 10/2026, nhà máy đã phát lên lưới sản lượng tích lũy hơn 8,6 tỷ kWh, góp phần quan trọng vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng điện quốc gia trong giai đoạn phụ tải tiếp tục tăng cao. Riêng năm 2025 vừa qua, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đạt sản lượng điện gần 1,2 tỷ kWh, vượt 18% kế hoạch và là mức cao nhất kể từ khi đi vào vận hành. Đáng chú ý, công ty duy trì vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố tổ máy và tai nạn lao động; hệ số khả dụng đạt gần 96%.

Tùng Lâm