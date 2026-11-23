Xúc tiến thương mại - cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động cho các HTX

Không chỉ chú trọng xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thời gian qua các HTX trên địa bàn tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại (XTTM) do Liên minh HTX và các sở, ban, ngành tổ chức. Thông qua các hoạt động này, nhiều sản phẩm của các HTX đã nâng cao thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, được người tiêu dùng cả nước biết đến rộng rãi.

Giám đốc HTX chế biến thủy sản Hải Bình, phường Hải Bình giới thiệu sản phẩm tại sự kiện xúc tiến thương mại.

Vừa trở về từ Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên 2026 do UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, ông Lê Đình Tú, Giám đốc HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn, xã Thọ Bình lại tiếp tục chuẩn bị hàng hóa để tham gia Hội chợ XTTM cho các HTX tại khu vực miền Nam năm 2026 (do Liên minh HTX Việt Nam chủ trì). Ông Tú cho biết: "Là HTX có 4 sản phẩm OCOP, việc liên tục tham gia các kỳ hội chợ, diễn đàn kết nối cung - cầu là “chìa khóa” quan trọng giúp sản phẩm của HTX vươn xa khỏi phạm vi làng xã. Bởi thông qua các sự kiện thương mại quy mô lớn, chúng tôi không chỉ có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm thế mạnh tới người tiêu dùng, mà còn trực tiếp gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp phân phối, chuỗi siêu thị và đại lý bán lẻ. Đây cũng là dịp để HTX nắm bắt xu hướng thị trường, lắng nghe phản hồi của khách hàng nhằm không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và chuẩn hóa quy trình đóng gói, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường hiện đại”.

Được biết, hằng năm thông qua các chương trình hội chợ, XTTM do các sở, ngành, đơn vị và Liên minh HTX tỉnh phối hợp tổ chức, HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn đã tham gia từ 6 - 7 cuộc XTTM trong, ngoài tỉnh. Nhờ tích cực giới thiệu tại các hội chợ uy tín, sản phẩm của HTX, như: Chè xanh sạch Bình Sơn, trà túi lọc Bình Sơn... đã tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch toàn quốc. Hiện nay, lượng tiêu thụ bình quân đạt 1,5 - 2 tấn/tháng, doanh thu, lợi nhuận cũng nâng lên đáng kể. Nhờ đó, HTX không chỉ đảm bảo đầu ra ổn định cho hàng chục hộ liên kết mà còn nâng cao đáng kể thu nhập cho người dân địa phương.

Cũng bằng con đường tham gia các hội chợ XTTM trong và ngoài tỉnh, các sản phẩm mắm tôm, mắm tép Vị Thanh của HTX chế biến thủy sản Hải Bình, phường Hải Bình đã và đang được tiêu thụ tại hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sản lượng tiêu thụ bình quân khoảng 60.000 lít sản phẩm/năm, mang lại doanh thu gần 4 tỷ đồng mỗi năm. Anh Nguyễn Thế Hoàng, Giám đốc HTX chế biến thủy sản Hải Bình, cho biết: "Mặc dù HTX còn khá khó khăn, song thông qua các chương trình XTTM do Liên minh HTX và các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tổ chức, HTX đã liên tục đăng ký tham gia. Nhờ tận dụng được cơ hội quảng bá, kết nối từ các cuộc XTTM, HTX đã mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng khách hàng. Cũng nhờ tham gia XTTM, chúng tôi học hỏi được từ các chủ thể sản xuất, HTX trong, ngoài tỉnh về quy cách đóng gói, thiết kế bao bì nhãn mác và tiêu chuẩn sản xuất để phù hợp hơn với thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng”.

Thực tế đã chứng minh, hoạt động XTTM không đơn thuần là cầu nối tiêu thụ sản phẩm ngắn hạn, mà chính là “đòn bẩy” chiến lược giúp các HTX thay đổi tư duy từ sản xuất “thứ mình có” sang sản xuất thứ "thị trường cần”. Việc chủ động tham gia các không gian giao thương lớn đã giúp các HTX không ngừng chuẩn hóa chất lượng, làm mới thương hiệu và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị hiện đại.

Ông Lê Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: "Hằng năm, Liên minh HTX tỉnh luôn chủ động kết nối, tổ chức hàng chục đợt tham gia các sự kiện XTTM cho các HTX có sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu. Trước mỗi chuyến đi, chúng tôi luôn gửi thông báo và khuyến khích các HTX tham gia sự kiện. Đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ về vận chuyển, tổ chức gian hàng... để các chủ thể thuận lợi trong việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm”.

Bài và ảnh: Lê Hòa