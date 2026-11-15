Kim Tân phát triển doanh nghiệp, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Xác định phát triển doanh nghiệp (DN) là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, xã Kim Tân đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích, hỗ trợ các DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Công ty TNHH Xây dựng Phát An Hưng thi công Dự án Kè chống sạt lở đê Mã Nứa, xã Kim Tân.

Nhận thấy tiềm năng, lợi thế về nguồn lao động, năm 2022 Công ty TNHH An Khánh - Chi nhánh Nhà máy may xuất khẩu Thành Thọ đã đầu tư xây dựng nhà máy trên diện tích 2,2ha. Công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực. Ông Lê Trung Luân, trưởng phòng nhân sự nhà máy, cho biết: “Trung bình mỗi năm, công ty sản xuất được 1,2 triệu sản phẩm xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ. Hiện tại, công ty tạo việc làm ổn định cho 1.012 lao động, với mức thu nhập từ 8 đến 8,5 triệu đồng/người/tháng”.

Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Kim Tân, Nguyễn Văn Tư, cho biết: Địa phương có lợi thế về vị trí, quỹ đất và nguồn lao động, đang từng bước hình thành không gian phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ. Với lợi thế đó, xã Kim Tân đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều DN lớn. Cùng với đó, xã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà DN gặp phải trong quá trình hoạt động. Xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển DN; khuyến khích các hộ kinh doanh mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tạo điều kiện để các DN tiếp cận thông tin về thị trường, nguồn vốn, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Công tác quy hoạch tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Xã đã triển khai lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2025-2030; lập quy hoạch chung xã Kim Tân; thẩm định, trình phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Cường Phát (thôn Thạch An); đồng thời đề xuất UBND tỉnh quy hoạch Cụm Công nghiệp Kim Tân với quy mô 50ha.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong 10 tháng năm 2026, xã đã thành lập mới 29 DN (vượt 10 DN so với kế hoạch), nâng tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn lên 166 đơn vị. Các DN tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực may mặc, giày da, thương mại, xây dựng, sản xuất và chế biến, qua đó tạo việc làm ổn định cho gần 2.230 lao động.

Thời gian tới, xã Kim Tân tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, DN và nhà đầu tư tìm hiểu, triển khai dự án trên địa bàn; bảo đảm quỹ đất sẵn sàng để triển khai dự án nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà đầu tư hoàn thiện, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Chủ động phối hợp trong công tác đào tạo, giới thiệu và cung ứng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của từng dự án. Từng bước nâng cao chất lượng lao động địa phương, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong điều kiện CNH, HĐH và chuyển đổi số...

Bài và ảnh: Thiện Nhân