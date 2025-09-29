Đoàn viên thanh niên xung kích hỗ trợ người dân chống bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thành lập hàng trăm đội hình xung kích thanh niên tình nguyện tại các xã, phường, sẵn sàng túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân phòng chống bão.

Đoàn viên thanh niên xã Lương Sơn phối hợp cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển lương thực đến nơi an toàn.

Những bao tải lúa được đoàn viên thanh niên xã Lương Sơn phối hợp cùng lực lượng chức năng vận chuyển đến nơi an toàn.

Đoàn viên thanh niên xã Thanh Phong hỗ trợ người dân dọn dẹp cây xanh gãy đổ.

Đoàn viên thanh niên xã Hậu Lộc hỗ trợ người dân di duyển tài sản đến nơi an toàn.

Đoàn viên thanh niên xã Ngọc Liên khơi thông dòng chảy ở nơi ngập lụt.

Đoàn viên thanh niên xã Định Hòa giúp người dân chằng chéo lại nhà cửa.

Đoàn viên thanh niên xã Xuân Lập giúp người dân dọn dẹp cây xanh gãy đổ.

Nhóm PV Thời sự