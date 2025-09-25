Đoàn Thanh niên xã Như Xuân đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển

Chiều 25/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và Đảng ủy xã Như Xuân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Như Xuân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Trong những năm qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Như Xuân đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Toàn xã đã khánh thành 5 công trình, thực hiện 10 phần việc thanh niên; duy trì hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Như Xuân chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”; xây dựng 4 khu vui chơi giải trí, 3 công trình “Ánh sáng đường quê”, hỗ trợ sửa nhà cho 5 gia đình chính sách.

Trong 3 năm qua, Đoàn xã đã giới thiệu 70 đoàn viên ưu tú cho Đảng, với hơn 65% được kết nạp; kết nạp mới trên 700 đoàn viên; tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt trên 65%.

Các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được triển khai thiết thực, nổi bật là chương trình “Em nuôi của Đoàn”, “Nâng bước em tới trường”, tổ chức hàng chục hoạt động hè, sân chơi kỹ năng, tạo môi trường giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2025-2030, tuổi trẻ xã Như Xuân xác định tiếp tục phát huy truyền thống, sáng tạo, đoàn kết, đi đầu trong chuyển đổi số, xung kích xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu thực hiện ít nhất 5 công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới; tư vấn hướng nghiệp cho 800 lượt thanh niên/năm, giới thiệu việc làm ổn định cho 20 thanh niên/năm; hỗ trợ ít nhất 150 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu 120 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Qua đó, góp sức cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng xã Như Xuân đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Minh Hiếu