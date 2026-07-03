Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn, khu phố tại xã Thiệu Trung

Sáng 3/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát tại xã Thiệu Trung về việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp thôn, khu phố và bố trí, sử dụng chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn.

Các đại biểu tìm hiểu tình hình sau khi sắp xếp tại thôn Phủ Lý, xã Thiệu Trung.

Sau khi đi thực tế, tìm hiểu tình hình sau khi sắp xếp tại thôn Phủ Lý, đoàn đã nghe lãnh đạo xã Thiệu Trung báo cáo việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội diễn ra xuyên suốt, liên tục.

Kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, quốc phòng - an ninh giữ vững. Công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đúng và trước hạn đạt hơn 99%.

Xã đã chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản nhằm tháo gỡ các khó khăn về thể chế; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, bất cập và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ...

Lãnh đạo xã Thiệu Trung báo cáo tại buổi khảo sát.

Sau sắp xếp, xã Thiệu Trung còn 13 thôn, khu phố. Quy trình kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, khách quan và công khai; tạo điều kiện thuận lợi để các thôn, khu phố nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ. Xã đã chỉ đạo thành lập các chi bộ mới tương ứng với các thôn, khu phố; chỉ định các trưởng thôn, trưởng khu phố lâm thời nhằm điều hành công việc theo đúng quy định.

Cùng với đó, xã tinh giản 32 cán bộ không chuyên trách và các chức danh hưởng phụ cấp.

Nhìn chung, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp thôn, khu phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại Thiệu Trung đã góp phần đáng kể trong việc tinh gọn đầu mối tổ chức ở cơ sở, giảm chi ngân sách thường xuyên và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai tại địa phương và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ như: tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan, tránh chồng chéo, bất cập; điều chỉnh quy định về biên chế, vị trí việc làm, phân bổ đối với cấp xã; đầu tư hạ tầng, hệ thống thông tin dùng chung, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi khảo sát.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận những kết quả bước đầu trong việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp thôn, khu phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn xã Thiệu Trung.

Đồng thời mong muốn xã và các thôn tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Xã cân đối nguồn lực hỗ trợ, tập huấn công tác chuyển đổi số cho cán bộ thôn để các đồng chí yên tâm công tác; đồng thời sớm rà soát, kiện toàn các chức danh để các thôn ban hành các nghị quyết, chương trình hành động mới nhằm thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyến xem xét, giải quyết.

Lan Anh