Đoàn công tác liên ngành điều tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại phường Quang Trung

Ngày 10/4, Đoàn công tác liên ngành do Lãnh đạo Sở Y tế làm Trưởng đoàn đã tiến hành điều tra, tìm hiểu nguy cơ ô nhiễm và đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn phường Quang Trung.

Tham gia đoàn có lãnh đạo và các cán bộ chuyên môn của các đơn vị thuộc ngành Y tế: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Ngành Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, đại diện chính quyền địa phương sở tại cùng đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế, làm việc với Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn tìm hiểu về hiện tượng nguồn nước nguyên liệu phục vụ sản xuất nước sinh hoạt có bọt nhiều bất thường, các biện pháp xử lý bước đầu và kết quả xét nghiệm định kỳ chất lượng nước theo quy định.

Theo báo cáo, đơn vị đã chủ động tăng cường các biện pháp kỹ thuật xử lý để đảm bảo chất lượng nước đầu ra, xét nghiệm hằng ngày và bố trí cán bộ trực 24/24 giờ nhằm giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất và cung cấp nước đến các hộ dân trên địa bàn. Các kết quả xét nghiệm do công ty thực hiện tại đơn vị và gửi đến đơn vị chuyên ngành thực hiện độc lập đều có các chỉ tiêu chất lượng nước theo quy chuẩn hiện hành nằm trong giới hạn cho phép.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng nước; khảo sát thực địa tại khu vực nguồn nước thô và hệ thống xử lý; đồng thời lấy một số mẫu nước thô tại trạm bơm cấp 1, mẫu nước thành phẩm tại nhà máy, mẫu nước tại một số hộ gia đình và một số địa điểm nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn phường Quang Trung gửi đến đơn vị chuyên ngành trung ương tiến hành kiểm nghiệm tìm hiểu nguyên nhân.

Các mẫu được niêm phong theo đúng quy định, được sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vận chuyển, bàn giao trực tiếp cho cơ quan kiểm nghiệm quốc gia thuộc Bộ Y tế để khẩn trương phân tích các chỉ tiêu chuyên sâu, xác định nguyên nhân gây hiện tượng nước có bọt nhiều hơn bình thường.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng tổ chức điều tra, khảo sát một số địa điểm có nước xả thải nhiều trên các khu vực lân cận, thu nhận thông tin từ thực tế để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ mối liên quan (nếu có) giữa các yếu tố môi trường xung quanh với chất lượng nguồn nước nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Đoàn công tác đã đề nghị đơn vị cấp nước tiếp tục đầu tư kinh phí tăng cường các biện pháp xử lý, giám sát chặt chẽ chất lượng nước đầu vào và đầu ra; tiếp tục tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, từ đó có giải pháp khắc phục triệt để hiện tượng trên.

Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi sát tình hình, báo cáo kịp thời với các cấp có thẩm quyền và thông tin chính thức tới người dân khi có kết quả kiểm nghiệm và kết luận cuối cùng về vụ việc.

Hoài Văn - CDC Thanh Hóa