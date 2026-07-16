Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 16/7, tại đảo Hòn Mê, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đảo Hòn Mê là một trong những trọng điểm bị máy bay và tàu chiến Mỹ tập trung đánh phá ác liệt.

Từ năm 1965 đến năm 1973, cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Mê đã chiến đấu kiên cường, bắn rơi, bắn cháy nhiều máy bay, tàu chiến Mỹ, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.

Trong những năm tháng chiến đấu ác liệt, 35 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Trong thời bình, có thêm 16 cán bộ, chiến sĩ ngã xuống khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu dâng hoa, thắp hương tại phần mộ 16 liệt sĩ của Quân khu 4 hy sinh ngày 26/1/2025 khi thực hiện nhiệm vụ tại đảo Hòn Mê.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trần Dũng (CTV)