Điều chỉnh giảm tốc độ tối đa trên cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình xuống 100 km/giờ

Từ ngày 12/10, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định điều chỉnh tốc độ khai thác cho phép đối với các làn, đoạn tuyến hiện đang quy định tốc độ tối đa 120 km/giờ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình xuống 100 km/giờ.

Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quy định tốc độ mới có hiệu lực từ thời điểm hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng được hoàn thành điều chỉnh và đưa vào sử dụng trên tuyến.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị quản lý tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình cho hay, việc điều chỉnh tốc độ khai thác được thực hiện trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế của tuyến, nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, tính đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn tuyến cao tốc liền kề; góp phần nâng cao an toàn giao thông và bảo đảm khai thác tuyến đường an toàn, ổn định.

Cụ thể, việc điều chỉnh tốc độ khai thác cho phép đối với các làn, đoạn tuyến hiện đang quy định tốc độ tối đa 120 km/giờ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình xuống 100 km/giờ.

Các quy định về tốc độ tại các vị trí, đoạn tuyến khác và các nội dung tổ chức giao thông khác trên tuyến được giữ nguyên theo phương án tổ chức giao thông hiện hành.

Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình có chiều dài khoảng 50 km, được đưa vào khai thác đồng bộ từ năm 2012; sau đó được điều chỉnh tăng tốc độ tối đa lên 120 km/giờ sau khi bổ sung lớp bê tông nhựa tạo nhám vào tháng 2/2016.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, tháng 3/2025, VEC đề xuất nâng quy mô tuyến từ 4 lên 6 làn xe, với lộ trình khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028. Tuy vậy, hiện phần lớn tuyến đường vẫn duy trì quy mô 4 làn xe, chỉ một số đoạn ngắn có 6 làn.

Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình tiếp nối tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ, tạo thành hành lang kết nối với cửa ngõ phía Nam Hà Nội, với lượng phương tiện lưu thông lớn. Hiện trên tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ liền kề, phương tiện được phép lưu thông trên 6 làn xe, với tốc độ tối đa 100 km/giờ.

Theo ghi nhận từ tài xế Lưu Quang Anh đã lưu thông trên tuyến đường này vào ngày đầu tiên điều chỉnh, việc áp dụng mức tốc độ phù hợp giữa các tuyến cao tốc liền kề có thể hạn chế tình trạng chênh lệch tốc độ lớn khi phương tiện chuyển tiếp giữa các tuyến. Điều này cũng hạn chế khả năng va chạm gây mất an toàn giao thông trên cao tốc.

Để bảo đảm an toàn giao thông, VEC đề nghị các tổ chức, cá nhân và người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình chủ động theo dõi, quan sát và tuân thủ nghiêm hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đặc biệt là các biển báo quy định tốc độ tối đa, tối thiểu và biển báo tại các khu vực nút giao.

Người điều khiển phương tiện điều chỉnh tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào đường cao tốc.

Đồng thời, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và đơn vị quản lý vận hành tuyến đường, cũng như các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuân thủ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ./.

Theo TTXVN