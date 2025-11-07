Điện lực miền Trung khôi phục cấp điện cho hơn 555.000 khách hàng

Đến 12 giờ ngày 7/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục và cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bị ảnh hưởng do bão số 13.

Nhân viên EVN sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện. (Ảnh: evn)

Bão số 13 đổ bộ vào khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ trong ngày 6/11, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện tại nhiều địa phương, đặc biệt là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Ngay sau khi bão tan, EVNCPC đã tổ chức họp khẩn, huy động hơn 1.300 công nhân, kỹ sư cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, triển khai các đội xung kích khắc phục sự cố với mục tiêu khôi phục hoàn toàn cấp điện trong 3 ngày tới cho hơn 1 triệu khách hàng còn mất điện.

Tính đến trưa 7/11, toàn hệ thống EVNCPC ghi nhận 463 vụ sự cố trung áp; trong đó, đã khôi phục 110 vụ, còn 353 vụ đang tiếp tục được xử lý. Trên lưới điện 110kV xảy ra 30 vụ sự cố, làm mất điện 20 trạm biến áp 110kV.

Các đơn vị đã khôi phục nhiều tuyến và trạm trọng điểm, trong đó: Công ty Điện lực Gia Lai khôi phục 5/22 đường dây và 4/16 trạm; Công ty Điện lực Đắk Lắk khôi phục 3/6 đường dây và 3/4 trạm; Công ty Điện lực Quảng Ngãi khôi phục 1/2 đường dây.

Hiện tại, Gia Lai còn khoảng 630.000 khách hàng mất điện (64,5%), Đắk Lắk còn 262.000 khách hàng (27,7%). Các đơn vị điện lực đang tập trung lực lượng, phối hợp cùng các địa phương khẩn trương khắc phục, ưu tiên cấp điện cho khu dân cư và phụ tải thiết yếu.

EVNCPC đặt mục tiêu trong ngày 7/11 sẽ hoàn thành cấp điện trở lại cho các khu vực trung tâm phường, xã; trong vòng 72 giờ tới, cơ bản khôi phục toàn bộ hệ thống điện tại miền Trung - Tây Nguyên, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân vùng chịu ảnh hưởng của bão số 13./.

Theo TTXVN