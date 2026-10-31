Diễn đàn Biển Đen 2030: An ninh, Bền vững và Đổi mới

Khu vực Biển Đen đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Tăng cường hợp tác, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động là những yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng khu vực an toàn, bền vững. Đây cũng là trọng tâm thảo luận tại Diễn đàn quốc tế lần thứ hai “Biển Đen 2030: An ninh, Bền vững và Đổi mới”, diễn ra ngày 30/10 tại thành phố Burgas, Bulgaria.

Diễn đàn quy tụ đại diện các tổ chức châu Âu và quốc tế, chính phủ các nước, chính quyền địa phương, giới học thuật và doanh nghiệp. Các đại biểu tập trung trao đổi về môi trường an ninh tại Biển Đen, quản lý bền vững tài nguyên biển, tương lai các cộng đồng ven biển, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới.

Các ý kiến tại diễn đàn nhấn mạnh an ninh khu vực không chỉ gắn với địa chính trị và quân sự, mà còn liên quan chặt chẽ đến bảo vệ hệ sinh thái biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng. Do những thách thức mang tính liên quốc gia, các nước cần tăng cường phối hợp về chính sách, nghiên cứu khoa học, đầu tư và ứng dụng công nghệ.

Phát biểu tại diễn đàn, Thị trưởng Burgas Dimitar Nikolov cho biết thành phố đang xây dựng tổ hợp quy mô lớn, gồm trung tâm phát triển công nghệ xanh, với sự hỗ trợ của Chính phủ Bulgaria và các tổ chức châu Âu. Ông nhấn mạnh các khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy kinh tế, nâng cao vị thế địa phương và khuyến khích doanh nghiệp, giới trẻ tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn cũng nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và thế hệ trẻ trong định hình tương lai khu vực.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến nhấn mạnh an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế ở Biển Đen có mối liên hệ chặt chẽ, đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể. Tăng cường hợp tác khu vực, huy động nguồn lực đầu tư, chia sẻ dữ liệu khoa học và ứng dụng công nghệ được xem là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng chống chịu, hướng tới phát triển bền vững khu vực đến năm 2030.

Minh Phương