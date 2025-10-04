“Điểm tựa” cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Để tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm ổn định, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã tích cực triển khai thực hiện chương trình cho vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 22). Đây là chương trình tín dụng đặc thù, lãi suất bằng hộ nghèo, nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù có vốn sản xuất, kinh doanh, học nghề và tái hòa nhập cộng đồng.

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn chính sách tại xã Tân Tiến.

Trở về địa phương sau thời gian chấp hành xong án phạt tù vì tội “đánh bạc”, ông Phan Văn H. ở xã Tân Tiến được Phòng Giao dịch NHCSXH Nga Sơn hướng dẫn vay 100 triệu đồng. Từ nguồn vốn được vay, ông đã mua cây giống, phát triển chăn nuôi lợn, đến nay, cuộc sống đã ngày một ổn định hơn. Mô hình kinh tế của gia đình ông ngày càng phát triển với đàn lợn hơn 40 con, cùng hàng trăm gốc cau, hồng xiêm đã bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên. Ông H. chia sẻ: “Sau khi chấp hành xong án phạt tù, tôi cố gắng, tu chí phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, những người đã có tiền án, tiền sự khi hoàn lương thường không tránh khỏi mặc cảm. Hơn nữa, nhiều người thấy chúng tôi “có án” cũng e ngại không dám cho vay vốn. Nay được NHCSXH cho vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, tôi thật sự cảm ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều vì đã tạo điều kiện cho chúng tôi có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”.

Cũng với 100 triệu đồng được vay từ Phòng Giao dịch NHCSXH Bỉm Sơn, anh Nguyễn Văn S. ở phường Bỉm Sơn đã mở cửa hàng bán cà phê, ăn sáng. Công việc luôn tất bật với nhiều niềm vui mỗi ngày đã giúp anh tự tin hơn trong cuộc sống. Anh S. phấn khởi, chia sẻ: “Khi được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo Quyết định 22, tôi rất phấn khởi. Với những người đã từng lầm lỡ như tôi thì đây thực sự là “phao cứu sinh” cho cơ hội làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống. Tôi nhất định sẽ phát triển kinh tế gia đình từ số tiền được vay và sẽ cố gắng trả nợ đúng hạn. Cảm ơn chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho những người vi phạm pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng, từ đó mở ra một con đường mới, không nghĩ đến vi phạm pháp luật nữa”.

Đại úy Lê Minh Nguyên, Công an phường Bỉm Sơn, cho biết: “Thực hiện chương trình phối hợp với NHCSXH Bỉm Sơn, Công an phường đã triển khai rà soát, lập danh sách, xác nhận điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn và việc sử dụng nguồn vốn được vay đúng mục đích, giúp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận, vay vốn chính sách để đào tạo nghề, tạo việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, người chấp hành xong án phạt tù có thể vay tối đa 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi bằng hộ nghèo để sản xuất, kinh doanh hoặc học nghề. Xác định đây là nhiệm vụ gắn với an sinh xã hội và trật tự địa phương, NHCSXH Thanh Hóa đã chủ động bố trí nguồn vốn, linh hoạt giải ngân cho các trường hợp đủ điều kiện. Tính đến hết tháng 9/2025, dư nợ chương trình đạt số tiền hơn 65,3 tỷ đồng với 703 hộ còn vay vốn. Các hộ đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Quyết định 22 của Chính phủ được triển khai đã đáp ứng rất kịp thời, cung cấp nguồn vốn, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vay để học nghề, đầu tư sản xuất, kinh doanh; cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho những người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời. Nhờ nguồn vốn vay đã góp phần giảm đi tình trạng tái vi phạm pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu việc làm, vốn sản xuất và cả sự kỳ thị xã hội là những rào cản lớn với người chấp hành xong án phạt tù. Chính vì vậy, nguồn vốn ưu đãi theo Quyết định 22, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, trở thành điểm tựa thiết thực và nhân văn. Đây không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là động lực để họ tự tin làm lại cuộc đời, góp phần ổn định kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Lương Khánh