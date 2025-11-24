Dịch vụ, thương mại và ngành nghề nông thôn góp phần thay đổi diện mạo kinh tế xã Nông Cống

Xã Nông Cống được sáp nhập từ 6 đơn vị hành chính cũ gồm: Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi và thị trấn Nông Cống. Xã trở thành một trung tâm lớn và có vị trí thuận lợi về giao thông, kết nối kinh tế - xã hội với hệ thống giao thông thuận lợi với tuyến Quốc lộ 45, đường Nghi Sơn - Sao Vàng, đường Vạn Thiện đi Bến En, đường tỉnh 505, đường tỉnh 515, đường tỉnh 525 và 1 nút giao cao tốc Bắc - Nam tại Vạn Thiện, 1 ga đường sắt. Xã Nông Cống đang phát huy lợi thế phát triển thương mại - dịch vụ, ngành nghề nông thôn đưa kinh tế địa phương chuyển mình mạnh mẽ từ sản xuất nông nghiệp sang đa dạng hóa ngành nghề.

Cửa hàng tạp hóa Hà Anh (thôn Bái Đa, xã Nông Cống) cam kết luôn nhập hàng từ các đại lý chính hãng.

Dọc tuyến Quốc lộ 45 và trục đường chính của xã Nông Cống, nhiều dịch vụ và hàng quán đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu Nhân dân. Toàn xã có 5 chợ được công nhận đạt an toàn thực phẩm là chợ Mực, chợ Hón, chợ Ga Minh Khôi, chợ Minh Thọ, chợ Chuối; 6 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn và 3.024 cơ sở kinh doanh cá thể, tạo việc làm cho 4.549 lao động. Các ngành nghề bưu chính, vận tải, viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng tiếp tục phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và kinh doanh của Nhân dân. Ngoài ra, xã có 1 công ty, 22 HTX và 1 tổ hợp tác chuyên sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại. Từ đầu năm đến nay, tổng bán lẻ hàng hóa của xã đạt hơn 50 tỷ đồng.

Tại cửa hàng tạp hóa Hà Anh, ở thôn Bái Đa luôn tấp nập khách hàng chọn mua bánh kẹo, đồ gia dụng. Chị Lê Thị Hà, chủ cửa hàng, chia sẻ: “Trước kia, người dân phải đi xa mới mua được hàng thiết yếu. Từ một cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, nay đường sá thuận lợi, dân cư đông hơn, tôi đã kết nối với các nhà phân phối, nhãn hàng để kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng phục vụ sinh hoạt của người dân, như: đồ gia dụng, bánh kẹo, đường sữa... Cửa hàng luôn nhập hàng từ các đại lý chính hãng, rõ nguồn gốc, cập nhật mẫu mã mới, bảo đảm chất lượng, không kinh doanh hàng giả hay hàng kém chất lượng. Mỗi ngày phục vụ hàng chục lượt khách, doanh thu đạt gần 100 triệu đồng/tháng".

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nông Cống lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xã đặt mục tiêu phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao tỷ trọng lĩnh vực này trong cơ cấu kinh tế. Địa phương đang tiếp tục khuyến khích mở rộng các ngành dịch vụ, vận tải, cơ khí, sửa chữa, kinh doanh dọc Quốc lộ 45 và trục đường xã. Đồng thời tăng cường quản lý, quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Khuyến khích tiêu dùng hàng Việt, chỉ đạo tăng cường quản lý thương mại, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xã còn đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khuyến khích doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất tham gia hội chợ, quảng bá sản phẩm đặc trưng, như: gạo tím Quê Nông thôn; dưa Aiko; gạo sạch đặc sản Cung Điền; hương bài Vạn Thắng; yến sào Nam Khánh, yến hũ chưng sẵn Nam Khánh và rau an toàn VietGAP... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền lợi ích thanh toán không dùng tiền mặt, phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng trong hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân cài đặt và sử dụng các nền tảng thanh toán cùng dịch vụ số. Đến nay, hơn 90% hộ kinh doanh và tiểu thương xã Nông Cống áp dụng hình thức này.

Lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có những bước phát triển mạnh về cả quy mô và chất lượng. Trên địa bàn xã có 2 cụm công nghiệp đã được quy hoạch trong hệ thống quy hoạch các cụm công nghiệp của tỉnh với tổng diện tích quy hoạch 90ha. Hiện nay, tại cụm công nghiệp thị trấn Nông Cống đã có nhà máy sản xuất giày xuất khẩu Kim Việt hoạt động, tạo việc làm ổn định cho trên 7.000 công nhân; nhà máy giày Kim Doanh đang được triển khai xây dựng, sắp tới sẽ đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 9.000 lao động. Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ đã thực hiện đầu tư hạ tầng và thu hút được nhà đầu tư thứ cấp để thực hiện Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam, tổng vốn đầu tư 5.139 tỷ đồng.

Xã Nông Cống cũng có 2 làng nghề tiểu thủ công nghiệp là hương bài làng Quyết Thắng và mây tre đan làng Cao Nhuận đã được UBND tỉnh công nhận. Dịch vụ, thương mại và ngành nghề nông thôn đang góp phần thay đổi diện mạo kinh tế xã Nông Cống. Xã tiếp tục đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, đẩy mạnh thương mại dịch vụ, tăng đóng góp vào thu ngân sách.

Bài và ảnh: Khánh Phương