Dembele lần đầu tiên giành Quả bóng vàng; Ninh Bình hạ Nam Định để giữ ngôi đầu V.League

Hoàng Đức lập công, Ninh Bình hạ Nam Định để giữ ngôi đầu V.League; CĐV Đông Nam Á ngợi ca futsal Việt Nam sau chiến thắng 7-2 trước Trung Quốc; Dembele lần đầu tiên giành Quả bóng vàng 2025... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (23/9).

Dembele lần đầu tiên giành Quả bóng vàng, Yamal đoạt Quả bóng bạc

Sáng 23/9 tại Paris, Ousmane Dembele vượt qua Lamine Yamal và 28 ứng viên khác để giành Quả bóng vàng 2025 – danh hiệu cao quý đầu tiên trong sự nghiệp.

Dembele lần đầu tiên giành Quả bóng vàng. (Ảnh: Reuters)

Ngôi sao 28 tuổi của PSG khép lại mùa giải 2024/25 rực rỡ với cú ăn ba (Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp), góp 35 bàn và 16 kiến tạo, đồng thời vào chung kết FIFA Club World Cup. Lamine Yamal nhận Quả bóng bạc, Vitinha giành Quả bóng đồng.

Yamal giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc tại lễ trao giải Quả bóng vàng.

PSG còn thống trị các hạng mục khác: CLB xuất sắc nhất, Luis Enrique nhận Cúp Johan Cruyff cho HLV xuất sắc, Donnarumma đoạt giải Yashin. Ở hạng mục nữ, Aitana Bonmati lần thứ ba liên tiếp giành Quả bóng vàng. Top 5 Quả bóng vàng nam gồm Dembele, Yamal, Vitinha, Salah và Raphinha.

PSG ôm hận Marseille trong đêm đặc biệt

Trận “Le Classique” giữa Marseille và PSG diễn ra đúng tối trao Quả bóng Vàng, đã mang đến bất ngờ lớn.

Marseille lần đầu tiên giành thắng lợi trước PSG tại Ligue 1 sau 5 năm - Ảnh: Ligue 1

Ngay phút thứ 5, Aguerd đánh đầu ghi bàn sau sai lầm của thủ môn Chevalier, mở ra kịch bản có lợi cho đội khách. PSG sau đó dồn ép mạnh mẽ với những cơ hội của Vitinha, Kvaratskhelia và Hakimi, nhưng tất cả đều bị thủ môn Rulli xuất sắc từ chối.

Marseille chơi phản công sắc bén, thậm chí có lần đưa bóng dội xà ngang. Dù HLV De Zerbi bị truất quyền chỉ đạo cuối trận, đội bóng thành phố cảng vẫn đứng vững. Thắng 1-0, Marseille chấm dứt chuỗi 5 năm toàn thua PSG, tạm vươn lên hạng 6 và khiến đêm vinh danh trở thành kỷ niệm cay đắng với đối thủ.

Hoàng Đức lập công, Ninh Bình hạ Nam Định để giữ ngôi đầu V.League

CLB Ninh Bình tiếp tục chuỗi khởi đầu ấn tượng tại V.League 2025/26 khi đánh bại đương kim vô địch Nam Định 2-0 trên sân nhà. Hoàng Đức toa sáng với bàn mở tỷ số phút 30 và pha đá phạt góc dẫn tới bàn thắng của Thanh Thịnh chỉ 4 phút sau đó.

Hoàng Đức ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà chỉ trong 4 phút từ phút 30 đến 34 (Ảnh: Lâm Anh).

Sang hiệp 2, Ninh Bình suýt có bàn thứ ba nhưng cú đánh đầu của Marcelino dội xà ngang. Nam Định dâng cao tìm bàn gỡ nhưng liên tục bế tắc, nhiều lần bị thủ môn Đặng Văn Lâm xuất sắc cứu thua. Kết quả giúp Ninh Bình duy trì mạch toàn thắng sau 4 trận, vững vàng ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối.

Đặng Văn Lâm có màn trình diễn chói sáng trước Nam Định. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

HLV Gerard Albadalejo ca ngợi sự tập trung và lối chơi thông minh của học trò, đồng thời khẳng định Văn Lâm là thủ môn số một Việt Nam. Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận đội bóng của ông thất bại vì dứt điểm kém hiệu quả và không thể vượt qua màn trình diễn quá hay của Văn Lâm.

CĐV Đông Nam Á ngợi ca futsal Việt Nam sau chiến thắng 7-2 trước Trung Quốc

Tuyển futsal Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Trung Quốc 7-2 ở lượt trận thứ 2 bảng E vòng loại futsal châu Á 2026.

Tuyển futsal Việt Nam dẫn ngôi đầu ở bảng E, hơn đội nhì bảng Lebanon 2 điểm (Ảnh: AFC).

Chỉ trong 3 phút đầu, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã dẫn 3-0, trước khi khép lại hiệp 1 với 5 bàn cách biệt. Dù hiệp 2 xoay tua lực lượng và chơi chùng xuống, Việt Nam vẫn thắng đậm, giữ ngôi đầu bảng với 2 trận toàn thắng.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Đông Nam Á ca ngợi đẳng cấp vượt trội của Việt Nam so với Trung Quốc, đồng thời tin tưởng “Rồng vàng” sẽ dễ dàng giành vé vào vòng chung kết và thậm chí là khắc tinh của Lebanon ở lượt trận cuối.

Tin vắn nổi bật: Liên đoàn Bi sắt Thế giới (WPBF) ra lệnh cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33 do bê bối liên quan cựu Chủ tịch Hiệp hội Bi sắt Thái Lan. WPBF cảnh báo quốc gia nào cử VĐV tham dự sẽ bị cấm thi đấu quốc tế 2 năm. Bốn đội vào bán kết U.17 quốc gia 2025 là Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Thép Xanh Nam Định và Thể Công Viettel. Hà Nội thắng PVF-CAND 2-1, Đà Nẵng vượt An Giang sau luân lưu, Nam Định hạ SLNA 3-2, còn Thể Công ngược dòng đánh bại TP.HCM 2-1. Nguyễn Thùy Linh vắng mặt giải Cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 tại Gia Lai vì chấn thương, trong khi nhiều tay vợt mạnh như Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang góp mặt, hứa hẹn cuộc cạnh tranh quyết liệt ở 5 nội dung thi đấu.

