“Đêm hội Trăng Rằm 2025” đến với trẻ em xã Ngọc Liên

Tối 04/10, tại nhà văn hóa thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Liên (Thanh Hóa), Đội Sinh viên Tình nguyện Xứ Thanh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng Rằm 2025”, mang đến không gian rực rỡ sắc màu tuổi thơ, nơi tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái được lan tỏa.

Ban Tổ chức và các nhà tài trợ trao tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi.

Đêm hội có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, cố vấn chương trình, các nhà tài trợ, đoàn viên thanh niên cùng đông đảo bà con Nhân dân và các em thiếu nhi thôn Ngọc Tân.

Không khí chương trình trở nên sôi động với những tiết mục văn nghệ đặc sắc do xã Ngọc Liên và Đội Sinh viên Tình nguyện Xứ Thanh biểu diễn. Từng lời ca, điệu múa hòa cùng tiếng trống múa lân rộn rã, thắp sáng đêm rằm bằng niềm vui và tiếng cười trẻ thơ.

Trao tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thôn Ngọc Tân.

Không chỉ là sân chơi văn nghệ, đêm hội còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ban Tổ chức đã phối hợp với các đơn vị: Trường Tiểu học Darwin, Đoàn Thanh niên, Chi Đoàn Văn phòng, Xưởng In - Tạp chí Giáo dục (Bộ GD&ĐT) tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho 7 hộ nghèo trên địa bàn thôn Ngọc Tân.

Chương trình cũng đã trao tặng những phần quà gồm sách vở, bút màu, bánh trung thu, sữa và lồng đèn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động này thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần xung kích vì cộng đồng của Đội Sinh viên Tình nguyện Xứ Thanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đồng thời mở ra nhịp cầu nhân ái giữa tuổi trẻ và người dân địa phương.

Lê Na (CTV)