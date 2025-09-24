Đề xuất phương án tích hợp cụm Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn

Sáng 24/9, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH SK Innovation (Hàn Quốc) do ông Kim Nam Ho, Phó Chủ tịch HĐQT làm trưởng đoàn, về xúc tiến đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp cụm Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp (KCN), Văn phòng UBND tỉnh.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2024. Theo quy hoạch điện VIII điều chỉnh, dự án này được đưa vào danh mục các dự án nguồn điện quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên của ngành và được yêu cầu vận hành trong giai đoạn 2025-2030.

Đại diện Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn của SK Innovation giới thiệu phương án tích hợp dự án.

Cùng với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, dự án hiện đang được nghiên cứu để áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt hoặc chỉ định thầu nhằm bảo đảm tiến độ.

Để đáp ứng khả thi về phương án đầu tư và thời gian vận hành, Công ty TNHH SK Innovation đã đề xuất đầu tư dự án với công suất 1.500 MW tại KKTNS, sử dụng 33,09 ha đất và 8,46 ha mặt nước, đồng thời đầu tư tuyến ống kết nối đến kho cảng LNG Quỳnh Lập (Nghệ An).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 51.585 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD), dự kiến khởi công tháng 1/2027 và vận hành quý IV/2030. Doanh nghiệp ước tính đóng góp ngân sách khoảng 79.575 tỷ đồng trong vòng đời dự án.

Ngoài dự án này, nhà đầu tư bày tỏ quan tâm phát triển trung tâm dữ liệu AI, mô hình năng lượng phân tán (DER), giải pháp DPPA tích hợp năng lượng tái tạo - LNG; đồng thời, nghiên cứu thêm một nhà máy điện có công suất 1.500 MW tại Thanh Hóa trong tương lai.

Ông Kim Nam Ho, Phó Chủ tịch HĐQT SK Innovation phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện SK Innovation nhấn mạnh tính khả thi của phương án phát triển cụm dự án LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn theo hướng tích hợp hạ tầng thay vì chỉ triển khai riêng lẻ Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn.

Theo phân tích, cách tiếp cận này sẽ gia tăng đáng kể sức cạnh tranh khi dự án dùng chung kho LNG, cầu cảng, đê chắn sóng với dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập (Nghệ An), giảm chi phí đầu tư khoảng 700 triệu USD.

Cùng với đó, trong phương án thiết kế kỹ thuật, doanh nghiệp bố trí thiết bị và đường ống dẫn khí LNG tối ưu, rút ngắn hành trình vận chuyển khí, từ đó nâng cao hiệu quả và độ an toàn vận hành.

Với phương án mới, SK Innovation cho biết dự án sẽ khả thi về mặt tiến độ vận hành thương mại vào năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, góp phần bổ sung nguồn điện linh hoạt cho hệ thống quốc gia, đồng thời đảm bảo cung ứng ổn định cho các ngành công nghiệp trọng điểm tại Thanh Hóa và Bắc Trung bộ.

Đại diện SK Innovation cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư rút gọn thủ tục hành chính, thúc đẩy tiến độ lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; phối hợp cùng tỉnh Nghệ An thống nhất phương án để báo cáo Chính phủ, nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, không gian cảng biển và quy hoạch vùng giáp ranh.

Đại diện Ban Quản lý KKTNS và các KCN cho ý kiến vào phương án đầu tư cụm Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao đề xuất đầu tư của SK Innovation, đồng thời cho biết tỉnh Thanh Hóa hoàn toàn thống nhất với chủ trương xúc tiến dự án. Ngay sau cuộc họp này, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách do Ban Quản lý KKTNS và các KCN làm đầu mối để phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc, triển khai nhanh nhất các phần việc cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Về kỹ thuật và phương án kho bến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: “Các giải pháp cơ bản đã thống nhất, tỉnh Thanh Hóa sẽ cùng với tỉnh Nghệ An trao đổi, phối hợp triển khai đồng bộ, bảo đảm sự phù hợp về quy hoạch và pháp lý.”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư sớm hoàn thiện kế hoạch chi tiết, cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết để tỉnh có cơ sở xem xét, thực hiện thủ tục chấp thuận dự án trong thời gian sớm nhất.

“Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ ưu tiên tối đa về thời gian, trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên nghe báo cáo tiến độ dự án. Chúng tôi mong muốn dự án nhanh chóng được khởi công và sớm đi vào hoạt động, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho KKTNS và cả tỉnh,” Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ kỳ vọng SK Innovation không chỉ dừng lại ở dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn mà sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư các dự án mới, giới thiệu thêm các nhà đầu tư khác đến với Nghi Sơn, khai thác tối đa lợi thế hạ tầng và tiềm năng phát triển của Thanh Hóa.

Đại diện SK Innovation khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan của tỉnh Nghệ An để sớm hoàn thiện lộ trình, mốc tiến độ chi tiết cho toàn bộ dự án; đồng thời thành lập nhóm làm việc chuyên trách, thúc đẩy các hạng mục tiền khả thi và chuẩn bị cho trung tâm dữ liệu AI gắn kết với hệ sinh thái năng lượng mà doanh nghiệp dự kiến triển khai.

Minh Hằng