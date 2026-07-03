Đề xuất giải pháp cải cách hành chính và phát triển các khu công nghiệp ở Thanh Hóa

Chiều 3/7, Viện Lãnh đạo học và Hành chính công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức toạ đàm khoa học “Cải cách hành chính (CCHC) và phát triển các khu công nghiệp (KCN) ở tỉnh Thanh Hóa”.

Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Phát biểu khai mạc toạ đàm, PGS,TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công nhấn mạnh, toạ đàm khoa học “CCHC và phát triển các KCN ở tỉnh Thanh Hóa” được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách nền hành chính Nhà nước, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. CCHC và phát triển các KCN là 2 động lực có mối quan hệ chặt chẽ, quyết định đến năng lực cạnh tranh của địa phương.

PGS,TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công phát biểu khai mạc toạ đàm.

Thanh Hóa hiện là điểm sáng về tốc độ phát triển công nghiệp với nhiều KCN và khu kinh tế trọng điểm, đóng góp lớn vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, áp lực điều hành lên cấp tỉnh và thực thi ở cấp cơ sở là rất lớn.

Vì vậy, những vấn đề như hoàn thiện thể chế, xử lý các khoảng trống trong phân công thẩm quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực công, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở và cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công đang trở thành những yêu cầu cấp thiết, cần được tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận tại tọa đàm.

Đại diện Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trình bày tham luận tại tọa đàm.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu tập trung tham luận nhiều nội dung quan trọng như: chuyển đổi số; CCHC sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quản lý khu công nghiệp, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và dịch vụ công....

Các nội dung nhấn mạnh thực tiễn, bài học kinh nghiệm và giải pháp cho tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh mới.

Phan Nga