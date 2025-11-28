Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa

Chiều ngày 28/11, Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) tại phường Đông Quang và xã Đồng Tiến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, Văn phòng UBND tỉnh.

KCN phía Tây thành phố Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 25/6/2024. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, thuộc KCN phía Tây thành phố Thanh Hóa do Công ty TNHH KCN Thăng Long Thanh Hóa thuộc tập đoàn Sumitomo Nhật Bản làm chủ đầu tư.

Đại diện Chủ đầu tư báo cáo về tiến độ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa.

Quy mô sử dụng đất của dự án là 167 ha, tổng vốn đầu tư 2.917 tỷ đồng, địa điểm thực hiện thuộc địa bàn phường Đông Quang và xã Đồng Tiến. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, khai thác, vận hành dự kiến vào quý I/2026. Dự án đi vào hoạt động dự kiến sẽ thu hút từ 50 đến 250 khách hàng, nhà đầu tư thứ cấp thuê đất và xây dựng nhà xưởng; giải quyết việc làm cho khoảng 13 nghìn đến 40 nghìn lao động; tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) lũy kế từ 2 tỷ USD đến 8 tỷ USD.

Lãnh đạo phường Đông Quang phát biểu tại hội nghị.

Hiện các địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng, lập phương án di dời mồ, mả, xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án vẫn đang còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: nguồn nguyên liệu đất đắp; UBND xã Đồng tiến vẫn chưa ban hành Quyết định phương án giá đất cụ thể tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; tiến độ thực hiện công tác GPMB trên địa bàn phường Đông Quang chậm; Dự án Đường dây 110kV cấp điện cho KCN chưa được chấp thuận do phải điều chỉnh các quy hoạch có liên quan...

Lãnh đạo xã Đồng Tiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Đông Quang và xã Đồng Tiến đã báo cáo về phương án bồi thường GPMB thực hiện dự án, trong đó dự kiến cụ thể, chi tiết về tiến độ thực hiện từng nội dung công việc và thời hạn hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, các sở, ngành liên quan trao đổi, bàn các giải pháp cụ thể trong công tác phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư trong triển khai thực hiện dự án.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa có ý nghĩa rất quan trọng với tỉnh Thanh Hóa; góp phần đưa khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa trở thành khu động lực phát triển công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, thương mại phát triển đồng bộ, hiện đại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện dự án tại phường Đông Quang.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu phường Đông Quang, xã Đồng Tiến khẩn trương hoàn thành và ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB đối với các hộ gia đình theo đơn giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đã được quy định. Khẩn trương thực hiện công tác GPMB phần diện tích của Dự án thuộc địa phương quản lý, phấn đấu hoàn thành và bàn giao kịp cho nhà đầu tư khởi công dự án vào đầu Quý I/2026. Việc di dời mồ mả phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận của người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cũng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, về nhu cầu sử dụng vật liệu đất đắp cho dự án, về thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dây 110kV để cấp điện cho KCN Thăng Long Thanh Hóa...

Tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án và hoạt động lâu dài, có hiệu quả cao trên địa bàn với tinh thần: “Thanh Hóa vì sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nghiệp vì sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa”.

Khánh Phương