Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với 50/95 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp xã, đơn vị quản lý thực hiện dự án và các nhà đầu tư có liên quan khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo đề nghị của Sở Tài chính.

Đối với 26/95 dự án mới được Nhà nước giao đất, cho thuê đất một phần để thực hiện dự án, yêu cầu UBND cấp xã, đơn vị quản lý thực hiện dự án và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường GPMB đối với phần diện tích còn lại của các dự án, làm cơ sở thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất để hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường GPMB của các dự án theo đề nghị của UBND cấp xã, đơn vị quản lý thực hiện dự án và nhà đầu tư; thời gian xử lý không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được nội dung đề nghị của các đơn vị. Khẩn trương hoàn thiện phương án giá đất cụ thể đối với 08 dự án trong phụ lục kèm theo, trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thuế tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước (bao gồm cả tiền chậm nộp). Đồng thời chủ động xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, bảo đảm không để thất thu ngân sách nhà nước.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)