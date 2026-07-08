Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Chiều 8/7, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các công trình khắc phục hậu quả do thiên tai năm 2025 gây ra thuộc lĩnh vực đê điều, thủy lợi, chống sạt lở và xây dựng mới các khu tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, để khắc phục hậu quả do thiên tai trong năm 2025 gây ra, tháng 11/2025 UBND tỉnh đã ban hành quyết định bố trí hơn 290 tỷ đồng thực hiện 31 công trình đê điều, thủy lợi, chống sạt lở, xây mới các khu tái định cư.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu, dự toán ngân sách địa phương năm 2026 hỗ trợ cho 14 công trình bị hư hỏng, sự cố do thiên tai năm 2025 gây ra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến nay, 13 công trình đã hoàn thành, 2 công trình đạt hơn 90% khối lượng, 6 công trình đạt trên 70%, trong khi 10 công trình còn dưới 50%.

Đối với các công trình được bố trí bổ sung vốn năm 2026, mới có công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Âm, xã Văn Phú đạt tiến độ 90%. Các công trình khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc mới khởi công xây dựng.

Đại diện UBND xã Hoằng Thanh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều địa phương, đơn vị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các công trình còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn vật liệu đất, đá; giá vật liệu tăng cao; vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bãi đổ thải...

Một số địa phương đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung kinh phí để hoàn thành các khu tái định cư, xử lý các công trình sạt lở khẩn cấp và tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, các công trình phòng, chống thiên tai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và ổn định sản xuất, nhất là trong bối cảnh mùa mưa lũ đang đến gần. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến của các ngành, địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương, đơn vị tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn, tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ, đẩy nhanh tiến tiến độ thi công các công trình liên quan đến đê điều, hồ đập, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão.

Đối với các xã, phường có công trình thi công dở dang, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và báo cáo tiến độ hàng tháng về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho UBND tỉnh theo quy định.

Các ngành liên quan của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời đề xuất, kiến nghị của chủ đầu tư về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các công trình. Những nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Lê Hợi