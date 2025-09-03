Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là những tháng cuối năm, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, đồng thời quan tâm cải tiến, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Vùng trồng chè nguyên liệu của HTX nông, lâm nghiệp Bình Sơn.

Để có sự tăng trưởng ấn tượng về doanh thu, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, HTX mắc ca Thành Phát, xã Thượng Ninh đã chủ động thu mua, chế biến nguyên liệu và đẩy mạnh thực hiện công tác marketing, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, thương hiệu mắc ca sấy khô (nguyên hạt và bóc nhân) Thành Phát OCOP 3 sao đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. 8 tháng năm 2025, HTX mắc ca Thành Phát đã thu mua, chế biến gần 20 tấn quả; trong đó khoảng 13 tấn do HTX tự sản xuất và hơn 7 tấn thu mua tại các vùng sản xuất của các địa phương. Giám đốc HTX Đỗ Trọng Học cho biết: “Chiến lược sản xuất, kinh doanh của đơn vị đều xuất phát từ việc tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh địa phương với mục tiêu hướng tới là xây dựng chuỗi liên kết, đa dạng hóa nguồn thu. Để đảm bảo sản xuất ổn định, HTX đã hợp tác với các hộ trồng mắc ca trên địa bàn nhằm tự chủ và kiểm soát vùng nguyên liệu tại chỗ. Ngoài ra, HTX cũng mong muốn được tạo điều kiện trong việc liên kết, hình thành vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn để sản xuất bền vững, không bị gián đoạn, đủ năng lực cung ứng số lượng lớn sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường”.

HTX nông nghiệp xanh Haca ở tổ dân phố Đông Thắng, phường Ngọc Sơn chuyên sản xuất các sản phẩm như đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa tươi, khô, đông trùng hạ thảo nguyên con, yến chưng đông trùng hạ thảo, rượu đông trùng hạ thảo, mật ong Saffron đông trùng hạ thảo. Có 3 sản phẩm của HTX hiện đã đạt OCOP 4 sao là đông trùng hạ thảo khô, đông trùng hạ thảo nguyên con, viên nang đông trùng hạ thảo đã đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Giám đốc HTX Trịnh Thị Minh Tâm cho biết: “Sau khi được hỗ trợ xây dựng thành sản phẩm OCOP 4 sao, gắn tem truy xuất nguồn gốc và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, giá trị các sản phẩm của HTX đã được nâng lên rất nhiều. Việc được cấp giấy chứng nhận giúp sản phẩm trở thành một thương hiệu có uy tín trên thị trường. Sản phẩm cũng được bảo đảm ổn định về chất lượng, chính xác về nguồn gốc và được pháp luật bảo vệ”.

Tính đến đầu tháng 9/2025, toàn tỉnh có 1.364 HTX; trong đó có 857 HTX nông nghiệp, 188 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 132 HTX thương mại - dịch vụ, 21 HTX xây dựng, 28 HTX giao thông - vận tải, 67 quỹ tín dụng Nhân dân, 29 HTX môi trường và 42 HTX khác. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, nhiều HTX đã tổ chức tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh - dịch vụ. Điển hình như: HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa liên kết với Công ty CP Mía đường Lam Sơn đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới trên diện tích hơn 4ha để trồng dưa Kim Hoàng hậu (được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao) và xây dựng 20ha vùng trồng rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP, có dán tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, đạt doanh thu 26 tỷ đồng/năm; mô hình HTX thủ công mỹ nghệ Tân Thọ, xã Trung Chính sản xuất mây tre đan, doanh thu đạt hơn 4,5 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho trên 500 lao động, thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng; mô hình liên kết thành viên, hộ nông dân trồng cây chè trên diện tích 30ha và sản xuất sản phẩm chè OCOP chất lượng cao, đạt doanh thu 2,5 tỷ đồng/năm của HTX nông, lâm nghiệp Bình Sơn.

Có thể khẳng định, HTX đang là mô hình tổ chức kinh tế phù hợp, góp phần giải quyết nhiều hạn chế của kinh tế hộ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động tại chỗ, thúc đẩy phát triển sản phẩm chủ lực của mỗi địa phương và của tỉnh. Đồng thời, HTX đại diện cho các thành viên ký các hợp đồng với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, tổ chức sản xuất, tuân thủ quy trình kỹ thuật theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng nông sản. Từ đó, phát huy vai trò tích cực của HTX trong giảm chi phí sản xuất - tiêu thụ ổn định và mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và thu nhập của các hộ thành viên. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các HTX, tổ hợp tác đang là những nhân tố tích cực nhất tại mỗi địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thực hiện nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo trong bộ tiêu chí XDNTM nâng cao.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lê Hồng Hải cho biết: Từ chiến lược phát triển đa dạng hóa hàng hóa, nông sản theo nhu cầu thị trường, nhiều HTX đã làm tốt vai trò trụ đỡ trong liên kết tiêu thụ sản phẩm của các hộ thành viên. Từ đó, thúc đẩy hình thành các mô hình HTX sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với những sản phẩm chủ lực, có quy mô lớn và có sức lan tỏa, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, để khẳng định vị trí của mình, các HTX cần tiếp tục phát huy các lợi thế về vùng nguyên liệu nông sản chất lượng gắn với sơ chế, hoàn thiện nguyên liệu cho doanh nghiệp thu mua để chế biến. Đồng thời, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất nông sản có thể tiêu thụ sản phẩm đẩy mạnh phát triển sản xuất, đưa kinh tế hộ bước đi vững chắc trên con đường hội nhập.

Bài và ảnh: Minh Hà