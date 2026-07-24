Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chủ trương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ kế thừa những kết quả đạt được từ Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 07-CT/TW còn đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhấn mạnh việc chuyển mạnh từ học tập sang thực hành, lấy hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ Nhân dân và sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị làm thước đo việc học và làm theo Bác.

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Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị. Việc học tập và làm theo Bác không ngừng được bổ sung, hoàn thiện qua các giai đoạn, từ Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW đến Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Sự ra đời của Chỉ thị số 07-CT/TW diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân. Chính vì vậy, việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đặt ra với yêu cầu cao hơn, chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ học tập sang thực hành và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn xã hội.

Bước phát triển mới trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua nhiều năm triển khai các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy ở một số nơi việc triển khai còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu; việc học tập chưa gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, đánh giá vẫn nặng về hồ sơ, chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả thực chất.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Chỉ thị số 07-CT/TW được ban hành, kế thừa những kết quả của Chỉ thị số 05-CT/TW; đồng thời bổ sung nhiều nội dung mới, thể hiện bước phát triển trong tư duy lãnh đạo của Đảng, hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điểm nổi bật của Chỉ thị số 07-CT/TW là yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành và lan tỏa”, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo việc học và làm theo Bác.

Đồng thời, Chỉ thị gắn việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Điều đó khẳng định học tập theo Bác không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn là yêu cầu về năng lực, tư duy đổi mới và trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Một điểm nhấn quan trọng khác là đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, coi đây là nhân tố quyết định sức lan tỏa trong mỗi cơ quan, đơn vị; đồng thời hướng tới xây dựng văn hóa học tập và thực hành theo Bác trong toàn xã hội.

Đẩy mạnh thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW, thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Người cán bộ học Bác không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn phải biết cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Việc thực hành đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện bằng xây dựng văn hóa liêm chính, trung thực, khách quan, công bằng và tận tụy trong thực thi công vụ. Mỗi cán bộ phải thực sự là “công bộc của dân”, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc, không né tránh, không đùn đẩy, không để người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi vì những thủ tục không cần thiết.

Đối với phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị yêu cầu cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy phong cách dân chủ, khoa học, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm và nêu gương; đổi mới phương pháp lãnh đạo theo hướng hiện đại, lấy kết quả làm thước đo, mọi quyết định phải dựa trên thực tiễn, lắng nghe ý kiến Nhân dân và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Cùng với đó, người đứng đầu phải thường xuyên gần dân, đối thoại với dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; phát huy dân chủ, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước.

5 yêu cầu mới đối với việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được triển khai với yêu cầu cao hơn, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và hiệu quả phục vụ Nhân dân. Chỉ thị số 07-CT/TW không chỉ kế thừa kết quả đạt được mà còn mở rộng nội hàm, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, chuyển mạnh từ học tập sang thực hành và tạo ra giá trị cho xã hội. Kết quả học tập không được đánh giá bằng số lượng hội nghị, chuyên đề mà bằng chất lượng thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả phục vụ Nhân dân và những đóng góp cụ thể cho địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, gắn việc học tập và thực hành theo Bác với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đội ngũ cán bộ cần không ngừng nâng cao năng lực số, chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Thứ ba, xây dựng văn hóa công vụ và đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, vô cảm và tiêu cực.

Thứ tư, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ cần coi việc học tập và thực hành theo Bác là nhu cầu tự thân, thường xuyên tự soi, tự sửa để việc học và làm theo Bác trở thành nền nếp trong toàn hệ thống chính trị.

Thứ năm, lấy sự hài lòng của Nhân dân và hiệu quả phát triển làm thước đo. Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu đổi mới cách đánh giá kết quả học tập và thực hành theo Bác theo hướng thực chất, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, cùng sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị làm tiêu chí đánh giá. Đây vừa là sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa là yêu cầu của nền quản trị hiện đại, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và tạo động lực đổi mới trong đội ngũ cán bộ.

Có thể khẳng định, Chỉ thị số 07-CT/TW không chỉ là sự kế thừa các chủ trương trước đây mà còn mở ra bước phát triển mới trong việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm cốt lõi là đưa việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Khi việc học tập và thực hành theo Bác trở thành ý thức tự giác, nền nếp trong mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên, những giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được lan tỏa, tạo nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

TS Trịnh Văn Khoa (Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa)