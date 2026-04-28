Đáp ứng nhu cầu sống xanh - SJ Town chuẩn bị “trình làng” tòa căn hộ mới ven sông

SJ Town chuẩn bị ra mắt tòa căn hộ mới sở hữu vị trí “vàng” ven sông Thống Nhất tại Thanh Hóa. Với phong thủy thịnh vượng “cận giang” và hạ tầng đồng bộ, đây là cơ hội để sở hữu không gian sống xanh, thoáng đãng, chan hoà cùng thiên nhiên, an toàn và tiện lợi.

NOXH SJ Town đem đến lời giải an cư cho người lao động tại Thanh Hóa.

Không gian sống chất lượng tại phía Đông Nam Thanh Hóa

Thanh Hóa những năm gần đây ghi nhận tốc độ đô thị hóa cao, trở thành một trong những địa phương có chuyển dịch cơ cấu dân cư rõ nét tại khu vực Bắc Trung Bộ. Theo số liệu từ Sở Xây dựng Thanh Hóa, đến đầu năm 2024, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 38,51%, tương ứng gần 1,68 triệu người sinh sống tại khu vực thành thị. Dự báo đến năm 2030, quy mô dân số đô thị có thể vượt 2,23 triệu người, đưa tỷ lệ đô thị hóa lên trên 50%. Việc gia tăng khoảng 600.000 cư dân đô thị trong vòng 6 năm được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy nhu cầu nhà ở tại các khu vực trung tâm và vùng mở rộng. Cùng với đó, lượng chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động tri thức đổ về các khu công nghiệp lớn như KCN Lễ Môn ngày một tăng cao. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở đáp ứng được tiêu chí “tiện nghi – giá hợp lý – pháp lý chuẩn” tại khu vực này còn hạn chế.

Thấu hiểu thực trạng đó, dự án NOXH SJ Town được triển khai chính là lựa chọn chất lượng cho thị trường ở thời điểm hiện tại. Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trục QL47, kề cận KCN Lễ Môn, SJ Town mang đến lợi thế kết nối giao thông vô cùng thuận tiện. Cư dân chỉ mất vài phút để di chuyển đến nơi làm việc, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức đi lại mỗi ngày, hoàn toàn xóa bỏ nỗi lo tắc đường hay khói bụi.

Tòa ODT 7.6 view sông phá vỡ định kiến nhà ở xã hội

Nhắc đến nhà ở xã hội, nhiều người vẫn mang tâm lý e ngại về chất lượng xây dựng, thiết kế đơn điệu hay vị trí kém đắc địa. Thế nhưng, thông tin chuẩn bị ra mắt Tòa ODT 7.6 tại SJ Town đã hoàn toàn phá vỡ những định kiến cũ kỹ đó. Được ví như “Hoa hậu” của toàn dự án, Tòa 7.6 sở hữu một đặc quyền hiếm có khó tìm ở phân khúc nhà giá rẻ: Tầm view hướng sông Thống Nhất khoáng đạt.

Vị trí đắc địa của tòa ODT 7.6 view trực diện sông Thống Nhất.

Trong phong thủy, “thủy” tượng trưng cho tài lộc, sự sinh sôi và thịnh vượng. Một căn hộ cận thủy không chỉ mang lại luồng sinh khí mát lành mà còn là bảo chứng cho giá trị gia tăng bền vững trong tương lai. Đây là một trong số những dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở Thanh Hóa có vị trí đắc địa, tầm nhìn hướng sông, phong thủy vượng khí như vậy. Đó là những giá trị sống đích thực, những trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia mà thường chỉ có ở các dự án chung cư thương mại đắt đỏ.

Hơn thế nữa, thiết kế của tòa 7.6 được các kiến trúc sư chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Các căn hộ có diện tích đa dạng, linh hoạt từ 45 - 60m2 (1 - 2 phòng ngủ), đáp ứng tối đa nhu cầu của cả người độc thân lẫn các gia đình trẻ. 100% các căn hộ đều được bố trí cửa sổ và lô gia thông minh, đảm bảo không gian các phòng luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và gió trời, tối ưu hóa công năng sử dụng và tiết kiệm năng lượng.

Không dừng lại ở thiết kế căn hộ đột phá, SJ Town còn kiến tạo nên một không gian sống văn minh, đồng bộ. Cư dân của tòa 7.6 sẽ được thừa hưởng trọn vẹn chuỗi tiện ích nội khu đa dạng, bao gồm: khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, bãi đỗ xe rộng rãi cùng khu vực mua sắm sầm uất.

Xét về tiện ích ngoại khu, dự án nằm trong bán kính vàng tiếp cận nhanh chóng đến các trung tâm thương mại và dịch vụ giải trí lớn nhất Thanh Hóa như AEON Mall, hệ thống trường học các cấp và bệnh viện tuyến tỉnh. Mọi nhu cầu từ học tập, chăm sóc sức khỏe đến mua sắm, giải trí của cư dân đều được đáp ứng chỉ trong vài bước chân.

Tòa 7.6 SJ Town không chỉ là một nơi để ở, mà là cánh cửa mở ra một chương mới cho cuộc sống trọn vẹn tại xứ Thanh. Đừng chần chừ để rồi vuột mất cơ hội an cư lý tưởng nhất năm 2026.

Đơn vị tư vấn hồ sơ NOXH SJ Town

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Bắc Bộ

Hotline: 0917 66 5151

Website: https://batdongsanbacbo.vn

