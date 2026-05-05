Đào tạo về đường sắt trình độ đại học: Tổ hợp xét tuyển bắt buộc có môn Toán

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 1061/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2026 ban hành chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học, quy định các yêu cầu tối thiểu áp dụng đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học lĩnh vực đường sắt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, về chuẩn đầu vào, đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 60% thang điểm xét [18/30 điểm]; trong tổ hợp xét tuyển có môn Toán.

Đối với các phương thức tuyển sinh khác: điểm trúng tuyển quy đổi tương đương với các điều kiện trên.

Với người đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đào tạo theo nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp phải có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành đào tạo dự tuyển (cụ thể do cơ sở đào tạo quy định).

Với sinh viên đang học từ các chương trình đào tạo khác chuyển sang chương trình đào tạo về đường sắt tại thời điểm xét cần đảm bảo đang theo học một chương trình đào tạo có khối kiến thức nền tảng phù hợp với chương trình đào tạo chuyển đến (cụ thể do cơ sở đào tạo quy định) đồng thời đáp ứng quy định đầu vào như với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp.

Khối lượng học tập là 120 tín chỉ với trình độ cử nhân, 150 tín chỉ với trình độ kỹ sư. Nhà trường kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy để tối ưu hóa hiệu quả như kết hợp trực tiếp và ứng dụng công nghệ số, dạy theo vấn đề, theo dự án, thực hành – thí nghiệm – mô phỏng, tích hợp liên ngành, mời chuyên gia...

Chuẩn chương trình đào tạo cũng quy định cụ thể về chuẩn đầu ra, cấu trúc và nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá, đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ, cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu, lộ trình cải tiến nâng cao chất lượng.

Căn cứ vào định hướng đào tạo và điều kiện thực tiễn, các cơ sở đào tạo có thể xây dựng chương trình giảng dạy một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học và từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình cũng chú trọng trang bị cho người học về tư duy hệ thống, năng lực làm việc liên ngành, giúp người học phát triển tư duy công nghệ và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu, đáp ứng hiệu quả nhu cầu nhân lực trong nước và quốc tế về đường sắt.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng chuẩn chương trình này có tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và định hướng của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển lĩnh vực đường sắt.

Chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học tham gia thực hiện Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045 theo Quyết định số 2230/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án đặt mục tiêu năm 2030 đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy cho các cơ sở đào tạo; giai đoạn 2031-2035, con số này là ít nhất 70.000 người; đến 2045, hình thành một số trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ đường sắt hiện đại trong khu vực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học xây dựng, rà soát, cập nhật chương trình đào tạo bảo đảm đáp ứng tiêu chí của Chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi tuyển sinh.

Bộ cũng cụ thể danh mục các ngành trình độ đại học về đường sắt, gồm nhóm các ngành cốt lõi và các ngành phụ trợ - liên ngành, trong đó nhóm các ngành cốt lõi là các ngành đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực đường sắt. Danh mục các ngành trình độ đại học về đường sắt được phân thành 4 phân nhóm theo cấu trúc hệ thống của công nghiệp đường sắt: xây dựng và quản lý xây dựng công trình đường; hệ thống điện, thông tin tín hiệu, điều khiển trong đường sắt; phương tiện đường sắt; kinh tế và khai thác vận tải đường sắt.

Cụ thể các ngành như sau:

