Đánh giá mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường

Ngày 28/8, tại xã Thiệu Tiến, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thảo điểm đánh giá kết quả thực hiện mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường vụ Mùa năm 2026. Đây là hoạt động thuộc Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Đại biểu và các hộ tham gia dự án đánh giá thực tế mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Mô hình được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn triển khai tại thôn Lam Vỹ, xã Thiệu Tiến với 20 hộ tham gia tập huấn, thực hiện trên diện tích hơn 2,3ha. Trong vụ Mùa năm 2026, các hộ được hướng dẫn áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp canh tác thân thiện với môi trường, trọng tâm là kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ, quản lý dinh dưỡng bằng bảng so màu lá lúa, sử dụng phân bón hợp lý, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật và xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học.

Cánh đồng mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường vụ Mùa năm 2026.

Qua đánh giá, mô hình cho thấy hiệu quả tích cực cả về kỹ thuật, kinh tế và môi trường. Năng suất lúa bình quân đạt 277,5 kg/sào, cao hơn ruộng đối chứng 45 kg/sào. Hiệu quả kinh tế thực thu tăng từ 615.000 đến 915.000 đồng/sào. Các hộ từng bước chuyển từ sản xuất dựa trên kinh nghiệm, thói quen sang canh tác chủ động, dựa trên cơ sở khoa học, chú trọng quản lý nước, dinh dưỡng, dịch hại và bảo vệ môi trường.

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường vụ Mùa năm 2026.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự án; tham quan, đánh giá thực tế mô hình; đồng thời trao đổi về quy trình kỹ thuật, hiệu quả sản xuất, thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai và giải pháp nâng cao hiệu quả canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh và địa phương định hướng tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng mô hình trong những vụ sản xuất tiếp theo.

Hoàng Lan