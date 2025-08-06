Đảng ủy Sư đoàn 390 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Sáng 6/8, Đảng ủy Sư đoàn 390 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Thượng tá Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn trực tiếp chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Linh đã thông tin tới cán bộ, đảng viên trong Sư đoàn về Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7/2025 tại Thủ đô Hà Nội, do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì.
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 đã thảo luận, cho ý kiến vào các vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, gồm các nhóm nội dung: Công tác chuẩn bị đại hội XIV của Đảng; Cơ sở chính trị, pháp lý cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước trong thời gian tới; Công tác cán bộ và nhóm một số nội dung khác theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Thượng tá Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn thông báo nhanh một số nội dung tại hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Sư đoàn những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, định hướng tư tưởng nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
