Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ

Kết quả kiểm phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 cho thấy đảng Dân chủ đã giành đa số tại Thượng viện và đang tiến gần chiến thắng tại Hạ viện, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong tương quan quyền lực tại Washington. Đáng chú ý, các ứng cử viên Dân chủ cũng giành chiến thắng tại một số bang vốn được xem là thành trì của đảng Cộng hòa, trong đó có Nam Carolina.

Theo kết quả kiểm phiếu được cập nhật, tại Hạ viện gồm 435 ghế, đảng Dân chủ đã giành được 211 ghế, trong khi đảng Cộng hòa có 123 ghế. Tại Thượng viện, đảng Dân chủ giành được 53 ghế, còn đảng Cộng hòa có 41 ghế, giúp đảng này vượt ngưỡng đa số. Ưu thế của đảng Dân chủ tại Hạ viện được dự báo có thể tiếp tục gia tăng khi quá trình kiểm phiếu hoàn tất, với khoảng cách giữa hai đảng có thể lên tới 60 ghế.

Kết quả này được xem là đòn giáng mạnh vào đảng Cộng hòa, lực lượng từng kiểm soát cả Nhà Trắng và Quốc hội sau cuộc bầu cử năm 2024. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chiến thắng của đảng Dân chủ là tâm lý bất bình của cử tri trước tình trạng giá cả leo thang và những khó khăn kinh tế. Đáng chú ý, các ứng cử viên Dân chủ đã đạt kết quả ngoài dự kiến tại một số bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, gây bất ngờ cho giới lãnh đạo đảng này.

Dù Tổng thống Donald Trump đã tích cực vận động tranh cử cho các ứng cử viên Cộng hòa trên khắp cả nước, những nỗ lực này không đủ để đảo ngược xu hướng bất lợi. Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội sẽ khiến chính quyền Tổng thống Trump đối mặt với nhiều trở ngại trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Các đề xuất lập pháp của chính quyền có thể vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, trong khi hoạt động giám sát, điều tra và điều trần của Quốc hội nhằm vào các chính sách cũng như quan chức trong chính quyền có thể gia tăng.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng cho rằng vấn đề Iran là một trong những yếu tố góp phần khiến đảng Cộng hòa thất bại. Theo ông, cử tri không sẵn sàng chấp nhận những tác động trước mắt của việc giá nhiên liệu tăng, dù vẫn hiểu tầm quan trọng của những thành quả mà chính quyền đạt được liên quan đến Iran.

Khi kết quả kiểm phiếu dần xác nhận ưu thế của đảng Dân chủ tại cả hai viện, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh quyền phủ quyết của mình. Trong tuyên bố mới nhất, ông khẳng định sẵn sàng hợp tác với Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề nhập cư, nhưng sẽ phủ quyết những dự luật mà ông cho là không thể chấp nhận.

Thanh Hằng