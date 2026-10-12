“Đảng bộ số” ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Mô hình “Đảng bộ số” tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạc Thành cho thấy, khi người đứng đầu và tập thể đảng viên dám sẵn sàng bước vào công cuộc đổi mới, chủ động học cái mới, đổi mới chính mình, làm chủ công nghệ, thì toàn bộ không gian giáo dục như được tiếp thêm nguồn sinh khí mới mẻ.

Cô trò Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trong giờ học.

Đổi mới ở đây tuyệt đối không làm phai mờ đi những nguyên tắc cốt lõi đã làm nên sức mạnh trường tồn của Đảng như sự đoàn kết, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình. Cái cần thay đổi chính là cách thức vận hành: ứng dụng công nghệ để giải quyết công việc nhanh hơn, khoa học hơn, minh bạch hơn, đưa các quyết định của Đảng đến với thực tiễn một cách kịp thời, không bị cản trở bởi giấy tờ rườm rà.

Hoạt động Đảng bộ số, Chi bộ số và đảng viên số tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được xây dựng dựa trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Quy định số 125-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, nhà trường bám sát tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới để thúc đẩy mỗi cá nhân phấn đấu trở thành một Đảng viên số tinh thông nghiệp vụ và công nghệ.

Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, việc gửi tài liệu, dự thảo nghị quyết hay thông báo họp hiện nay được Đảng bộ thực hiện đồng bộ trên môi trường số. Từ bước điểm danh, đóng góp ý kiến, biểu quyết trực tuyến đến việc thu nộp đảng phí qua hệ thống ngân hàng số, mọi quy trình đều bảo đảm tính minh bạch, chính xác và kịp thời.

Bên cạnh đó, mỗi “đảng viên số” khi xuất hiện trên không gian mạng không chỉ chấp hành nghiêm túc Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, thông tin điện tử, mà còn là một “chiến sĩ số” nòng cốt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đảng viên chủ động “phủ xanh” các thông tin tích cực, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương Hạc Thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đặc biệt, trong bối cảnh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường Tiểu học Tân Sơn, dưới sự chèo lái của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu, yêu cầu đổi mới, đoàn kết và vươn lên càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Cấp ủy đã triển khai mô hình “Sinh hoạt Đảng số” đồng bộ giữa Trụ sở chính (số 04 đường Nguyễn Văn Trỗi) và Phân hiệu (số 23 đường Ngô Sỹ Liên). Trước mỗi kỳ sinh hoạt định kỳ hằng tháng, toàn bộ dự thảo nghị quyết, tài liệu chuyên đề và đánh giá nhiệm vụ đều được Cấp ủy biên soạn kỹ, đưa lên nhóm Zalo Đảng bộ và Sổ tay đảng viên điện tử để 100% đảng viên nghiên cứu trước. Nhờ đó, buổi họp tập trung không còn trầm lắng mà trở nên sôi nổi, thẳng thắn với những ý kiến đóng góp chất lượng.

Ngay sau khi Nghị quyết của Đảng bộ tháng mới được thông qua và thống nhất, văn bản cùng các nhiệm vụ trọng tâm lập tức được đưa lên nhóm để mọi đảng viên cùng theo dõi, bám sát và tự đánh giá lẫn nhau trong quá trình thực hiện.

Điểm đáng chú ý nhất trong mô hình này chính là tính liên tục, minh bạch của cơ chế kiểm tra, giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Nhờ ứng dụng bảng theo dõi tiến độ số (Dashboard), trong kỳ sinh hoạt kế tiếp, cấp ủy chỉ rõ chính xác việc đã hoàn thành hay tồn tại ở từng chi bộ để khắc phục kịp thời. Đặc biệt, những đảng viên tích cực ứng dụng AI trong soạn giảng, xây dựng “Lớp học số” hay quản lý hồ sơ chuyên môn điện tử đều được biểu dương.

Chính cách làm khoa học, dân chủ và bám sát thực tiễn ấy dưới “mái nhà chung” sau sáp nhập đã mang lại một diện mạo hoàn toàn mới: khoảng cách địa lý giữa Trụ sở chính và Phân hiệu được xóa bỏ bằng kết nối số; các buổi sinh hoạt Đảng gia tăng sự gắn kết, trao đổi kinh nghiệm.

Từ nền tảng vững chắc đó, công tác Đảng và nhiệm vụ chuyên môn hòa quyện chặt chẽ, tạo động lực nội sinh mạnh mẽ để tập thể Ban Chấp hành, cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên vững tin thực hiện thắng lợi mục tiêu “Đoàn kết - Đổi mới - Cùng phát triển”.

Nguyễn Hồng Nga (CTV)