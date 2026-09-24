Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nhiều chủ trương quan trọng tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh

Sáng 24/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị, đầu tư công, tài sản công, quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và chủ trương đầu tư một số dự án hạ tầng khu vực biên giới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trình bày tờ trình tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về Tờ trình đăng ký bổ sung nội dung xây dựng Nghị quyết “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031” vào Chương trình công tác tháng 10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng cho ý kiến về Tờ trình thống nhất nguyên tắc thực hiện thẩm quyền cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hằng năm; Báo cáo tình hình sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh; Việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công thương.

Xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư hai dự án đường tuần tra biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội là: Tuyến đường từ bản Chim, xã Nhi Sơn đi bản Cơm, xã Pù Nhi và tuyến đường từ bản Pùng đi các mốc 283, 284, 285 trên địa bàn xã Quang Chiểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến vào nội dung xây dựng hệ thống tổng hợp dữ liệu dùng chung và điều hành thông minh trong hệ thống chính trị tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã kết luận cụ thể từng nội dung.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bổ sung vào Chương trình công tác tháng 10/2026 nội dung xây dựng Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Yêu cầu quá trình xây dựng Nghị quyết phải tập trung vào những vấn đề thực sự cần sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm và tính chủ động của HĐND, tránh bao biện, làm thay và không tạo thêm thủ tục hành chính không cần thiết.

Về đầu tư công, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nguyên tắc phân định rõ thẩm quyền xem xét, cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy tính chủ động, trách nhiệm trong xử lý các nội dung phát sinh, góp phần rút ngắn quy trình, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Đại biểu dự hội nghị.

Về sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm xử lý thực chất, hiệu quả. Việc xử lý không chỉ dừng ở rà soát, lập phương án mà phải đưa tài sản vào quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả. Đồng thời, phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu ở những nơi chậm trễ, để tài sản bỏ trống, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí; từng bước chuyển tài sản dôi dư thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản sang Sở Công thương theo quy định của Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương và yêu cầu việc bàn giao phải đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hồ sơ, dữ liệu và các nguồn lực liên quan; bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính liên tục, thông suốt, không làm tăng tổng biên chế được giao.

Đối với hai dự án đường tuần tra biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã Nhi Sơn, Pù Nhi và Quang Chiểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư. Quá trình triển khai phải bảo đảm yêu cầu về quốc phòng - an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, nguồn vốn phải được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đại biểu dự hội nghị.

Về xây dựng hệ thống tổng hợp dữ liệu dùng chung và điều hành thông minh trong hệ thống chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sự cần thiết tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án. Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng rà soát kỹ các hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu hiện có; ưu tiên kết nối, tích hợp, chuẩn hóa dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp, chồng chéo.

Trong đó, phải xác định rõ trách nhiệm quản trị, cập nhật dữ liệu tại nguồn; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, an toàn, có khả năng chia sẻ, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đề cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, đẩy mạnh phân cấp, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện. Các chủ trương, nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ, đúng quy định, rõ trách nhiệm, bảo đảm hiệu quả thực chất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Minh Hiếu