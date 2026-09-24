Cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội các hội quần chúng cấp tỉnh

Chiều 24/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ các hội: Người cao tuổi; Làm vườn và Trang trại; Khuyến học; Cựu Thanh niên xung phong; Cựu Công an; Bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em; Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Đông y; Khoa học lịch sử, đã báo cáo công tác chuẩn bị, dự thảo văn kiện, chương trình và các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Các dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá kết quả hoạt động, làm rõ những kết quả nổi bật, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, kịch bản điều hành Đại hội, các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới và định hướng hoạt động của từng hội giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các hội trong công tác chuẩn bị Đại hội; đồng thời thống nhất về số lượng nhân sự theo đề xuất của các hội.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ các hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện văn kiện trình Đại hội, bảo đảm bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn hoạt động của từng hội; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ mới.

Xây dựng kịch bản điều hành Đại hội khoa học, chặt chẽ; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên Đoàn Chủ tịch và các cá nhân liên quan. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân phải được thực hiện chu đáo, bảo đảm Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; thực hiện công tác trang trí, khánh tiết bảo đảm trang trọng, đúng quy định.

Các ban, sở, ngành và đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các hội trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nội dung được triển khai đúng quy định.

Hải Đăng