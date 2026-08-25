Đam mê nghiên cứu khoa học vì sức khỏe người bệnh

Gần 20 năm gắn bó với ngành y, Dược sĩ Chuyên khoa I (CKI) Mai Văn Thắng, Phó Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”. Không chỉ tận tâm, trách nhiệm trong công tác chuyên môn, anh còn là tấm gương trong phong trào nghiên cứu khoa học với nhiều sáng kiến thiết thực.

Dược sĩ CKI Mai Văn Thắng (thứ 2 từ phải sang) cùng các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Tốt nghiệp Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, năm 2008, anh Mai Văn Thắng về công tác tại Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, anh theo học và hoàn thành chương trình Dược sĩ CK I tại Trường Đại học Dược Hà Nội.

Năm 2017, dược sĩ Thắng chuyển công tác về Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa và đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng khoa Dược - Vật tư Y tế (nay là khoa Dược). Với cương vị được giao, anh luôn chủ động tổ chức, điều hành hiệu quả các hoạt động chuyên môn, bảo đảm công tác cung ứng thuốc, hóa chất và vật tư y tế đầy đủ, kịp thời, an toàn và đúng quy định. Bên cạnh đó, anh đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động dược lâm sàng, từng bước phát huy vai trò của người dược sĩ trong hoạt động điều trị, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa khoa dược và các khoa lâm sàng trong chăm sóc người bệnh.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và quản lý, dược sĩ Thắng còn là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, anh đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài có giá trị thực tiễn. Tiêu biểu là đề tài “Phân tích thực trạng can thiệp dược lâm sàng trong hóa trị liệu cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa”, được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh năm 2026.

Điểm nổi bật của đề tài là tập trung vào những vấn đề rất cụ thể trong quá trình sử dụng thuốc hóa trị, góp phần phát hiện, xử lý sớm các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc (Drug-Related Problems - DRPs), nhất là trong lựa chọn thuốc và tính toán liều dùng. Việc cá thể hóa điều trị không chỉ hỗ trợ các bác sĩ tối ưu hóa hiệu quả điều trị, hạn chế các tác dụng không mong muốn, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Người bệnh ở vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, qua đó góp phần rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí điều trị.

Đặc biệt, thông qua các can thiệp dược lâm sàng trong hướng dẫn pha thuốc và tối ưu hóa liều dùng thuốc hóa trị, giải pháp đã góp phần tiết kiệm cho ngân sách và người bệnh hơn 1,5 tỷ đồng mỗi năm.

Dược sĩ CKI Mai Văn Thắng chia sẻ: “Trong quá trình theo dõi việc sử dụng thuốc hóa trị cho bệnh nhân ung thư, tôi nhận thấy nhiều bệnh nhân phải chịu tác dụng phụ nặng nề, ảnh hưởng lớn đến thể trạng và liệu trình điều trị. Xuất phát từ sự trăn trở làm sao để tối ưu hóa liều dùng, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu độc tính cho người bệnh, tôi đã quyết định nghiên cứu đề tài này. Sự hồi phục và nụ cười của bệnh nhân chính là phần thưởng lớn nhất, thôi thúc tôi không ngừng sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân”.

Với sự tận tụy trong công tác chuyên môn cùng những công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn, Dược sĩ CKI Mai Văn Thắng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo. Những đóng góp ấy không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn, y đức của người thầy thuốc mà còn góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân của ngành y tế Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê