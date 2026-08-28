Đảm bảo khám, chữa bệnh liên tục, an toàn trong nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ 5 ngày lễ Quốc khánh 2/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức trực 24/24 giờ đủ 4 cấp, bảo đảm công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh, tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, không để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc phân công trực 24/24 giờ. (Ảnh: TTXVN)

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc phân công trực 24/24 giờ, bảo đảm thông tin thông suốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ sở khám, chữa bệnh phải bảo đảm công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh; tiếp nhận, xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, không để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ. Đối với trường hợp vượt khả năng chuyên môn, cơ sở y tế phải thực hiện cấp cứu ban đầu, ổn định tình trạng người bệnh, giải thích rõ cho người bệnh và gia đình trước khi chuyển tuyến.

Cùng với việc chủ động phòng ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo nguy cơ đuối nước, tai nạn thương tích tại các khu du lịch, điểm vui chơi tập trung đông khách, các cơ sở y tế thực hiện thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư.

Các đơn vị có liên quan phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời ứng phó, xử trí tai nạn giao thông, tai nạn, thảm họa hàng loạt nếu xảy ra tại địa phương.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu khi có diễn biến đặc biệt như dịch bệnh, thảm họa, tai nạn, ngộ độc hàng loạt... các đơn vị phải báo cáo ngay cơ quan quản lý trực tiếp qua đường dây nóng, đồng thời gửi báo cáo nhanh bằng văn bản để kịp thời chỉ đạo.

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bệnh viện Bạch Mai triển khai phương án ứng trực 24/24h, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị liên tục tại cả hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, các đơn vị chủ động xây dựng phương án tổ chức khám, chữa bệnh, bảo đảm hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn. Trong những ngày nghỉ lễ, công tác tiếp nhận và xử trí cấp cứu được Bệnh viện Bạch Mai ưu tiên hàng đầu.

Tại cơ sở Hà Nội, Trung tâm Cấp cứu A9 duy trì lực lượng trực 24/24h, tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử trí người bệnh cấp cứu. Bệnh viện quán triệt nguyên tắc không từ chối, không để chậm trễ việc cấp cứu người bệnh.

Tại cơ sở Ninh Bình, khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc duy trì lực lượng thường trực liên tục, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu của người dân địa phương và khu vực lân cận.../.

Theo TTXVN