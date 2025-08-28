Đảm bảo đội ngũ giáo viên cho mục tiêu phát triển

Trong sự nghiệp “trồng người” đội ngũ nhà giáo đóng vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng, khâu “then chốt” cho sự phát triển. Do vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn trình độ đào tạo luôn là yêu cầu đặt ra của ngành giáo dục trong mọi thời kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục như hiện nay.

Một hoạt động dạy và học của cô, trò Trường Mầm non Linh Sơn 2, xã Linh Sơn.

quan điểm đầu tư cho giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là đầu tư cho con người và nhằm tạo điều kiện cho giáo dục đi trước, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục luôn hướng trọng tâm vào việc đảm bảo đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục. Vì vậy, trong nhiều năm qua, ngành luôn chú trọng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn đổi mới.

Theo thống kê, từ năm học 2021-2022 đến hết năm học 2024-2025, toàn tỉnh đã tuyển dụng bổ sung gần 4.900 giáo viên (GV) thuộc các cấp học. Đầu tháng 6/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành kết luận về chủ trương giao ký hợp đồng lao động làm GV theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP (HĐ 111) năm học 2025-2026, với số lượng 3.840 người. Trong đó, khối mầm non 960 người; khối tiểu học 1.152 người; khối THCS là 1.422 người và khối THPT là 306 người. Thời gian ký hợp đồng GV theo Nghị định số 111 trên địa bàn tỉnh là 12 tháng (cả năm) thay vì 9 tháng như những năm trước đây. Chủ trương mới này giúp GV ổn định công việc, yên tâm công tác, gắn bó với nghề lâu dài.

Cùng với việc tuyển dụng mới, ngành đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. Từ năm 2021 đến hết năm 2024, Sở GD&ĐT đã tham mưu cử hơn 1.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo nâng cao trình độ và bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, hạng viên chức; tổ chức đào tạo nâng chuẩn cho gần 800 GV và CBQL. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt CBQL, GV theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đào tạo nguồn GV với tổng số 3.400 chỉ tiêu. Trong đó năm 2021 là 1.347 người; năm 2022 là 1.533 người; năm 2023 là 200 người và năm 2024 là 320 người.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trình độ đào tạo của đội ngũ nhà giáo không ngừng được nâng cao, tỷ lệ CBQL và GV đạt chuẩn và trên chuẩn ngày một tăng. Trong tổng số hơn 54.000 CBQL, GV, nhân viên toàn ngành, tỷ lệ CBQL và GV có trình độ chuẩn trở lên đạt 98,36%. Trong đó tỷ lệ GV có trình độ đạt chuẩn trở lên ở khối mầm non là 98,6%; khối tiểu học là 97,3%, khối THCS là 97,7% và khối THPT là 100%. Tỷ lệ CBQL và GV toàn ngành có trình độ trên chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019 đạt 33,72%. Theo Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu, cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngành cũng đặc biệt coi trọng và quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo không chỉ vững về chuyên môn nghiệp vụ mà còn có tinh thần đoàn kết, lòng nhiệt huyết, yêu nghề, gắn bó và cống hiến tâm sức cho sự nghiệp “trồng người” của quê hương, đất nước.

Sự quan tâm của ngành chức năng cùng sự nỗ lực của mỗi CBGV đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Minh chứng cho thấy, nhiều năm gần đây, Thanh Hóa liên tục trong tốp đầu của giáo dục cả nước về kết quả các kỳ thi học sinh (HS) giỏi quốc gia, quốc tế các môn văn hóa. Ví như, trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT năm 2024, HS Thanh Hóa đoạt 84 giải, đạt tỷ lệ 93,3%, xếp thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ đạt giải. Cũng ở kỳ thi này năm 2025, HS Thanh Hóa đoạt 77 giải, trong đó ở môn Toán có 10/10 HS dự thi đoạt giải và có tới 2 giải nhất. Tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, tính từ năm 2021 đến nay HS Thanh Hóa đoạt 9 huy chương, gồm 5 HCB và 4 HCĐ. Bên cạnh đó, toàn ngành đã duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục ở các cấp học. Chất lượng giáo dục khu vực miền núi cũng có bước chuyển rõ rệt, với nhiều HS đoạt giải nhất cấp tỉnh các môn văn hóa.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở GD&ĐT, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo vẫn còn những khó khăn, trở ngại cần sớm được tháo gỡ. Đơn cử như tình trạng thiếu GV vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Một bộ phận GV vẫn còn làm việc dựa trên kinh nghiệm, chưa thật sự đổi mới phương pháp. Tỷ lệ GV tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam, mới đạt 55,7%. Đặc biệt, toàn ngành vẫn còn 888 GV có trình độ chưa đạt chuẩn, chiếm 1,64%. Những hạn chế, bất cập này đòi hỏi ngành GD&ĐT phải có các giải pháp hiệu quả và “dài hơi” hơn. Cùng với đó là sự quan tâm, chăm lo hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền. Đặc biệt, mỗi thầy, cô giáo cần tiếp tục nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, tâm huyết với nghề, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Bài và ảnh: Lê Phong