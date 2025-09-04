Đảm bảo các điều kiện tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025

Chiều 4/9, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan và thành viên Ban Tổ chức.

Toàn cảnh hội nghị.

Triển lãm được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa, kết quả các thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng, toàn diện và nổi bật của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng do Đảng khởi xướng, lãnh đạo. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Triển lãm cũng chính là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030; hình ảnh, văn hóa, con người xứ Thanh; thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Theo kế hoạch, địa điểm tổ chức Triển lãm tại Trung tâm Hội nghị 25B và Quảng trường Lam Sơn. Trong đó, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Trung tâm Hội nghị 25B dự kiến diễn ra trong 3 ngày diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Quảng trường Lam Sơn dự kiến diễn ra trong 5 ngày.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức báo cáo tiến độ triển khai triển lãm.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban Tổ chức, tiến độ triển khai Triển lãm tại 25B và Quảng trường Lam Sơn đến thời điểm hiện nay cơ bản đảm bảo. Công tác thi công không gian triển lãm và tiếp nhận đăng ký của các địa phương đơn vị tại cả 2 khu vực dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 7/9.

Tại khu vực triển lãm Quảng trường Lam Sơn, hiện nay các đơn vị đã đăng ký 74 gian hàng (Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn hóa, Điện ảnh đang tiếp tục nhận đăng ký), dự kiến sẽ đủ 90 gian hàng tham gia trưng bày trước thời gian diễn ra triển lãm. Dự kiến, ngày 5/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành bàn giao không gian cho các đơn vị, địa phương; ngày 7/9 các gian hàng sẽ hoàn thành và tiến hành vận hành thử.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các ban, sở, ngành, đơn vị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về kế hoạch triển khai, công tác phối hợp, phương án bố trí gian hàng, lựa chọn nội dung, sản phẩm trưng bày. Cùng với đó là các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh trật tự, tuyên truyền, quảng bá. Một số ý kiến nhấn mạnh, cần chú trọng ứng dụng công nghệ số, trình chiếu trực quan, tạo điểm nhấn hấp dẫn để triển lãm không chỉ là nơi trưng bày, mà còn trở thành không gian trải nghiệm, lan tỏa giá trị và khát vọng phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng khẳng định, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển; tạo động lực, truyền cảm hứng cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án, nội dung tổ chức chi tiết, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đồng thời tổng hợp ý kiến đề xuất của các ban, sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Tổ chức, trình UBND tỉnh xem xét.

Đối với các ban, sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tham gia Triển lãm cần tích cực chuẩn bị nội dung trưng bày, lựa chọn sản phẩm, tư liệu đặc sắc, tiêu biểu, phản ánh đúng thế mạnh, tiềm năng và kết quả nổi bật gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp. Việc thiết kế, bố trí gian trưng bày cần khoa học, hiện đại, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa mang tính giáo dục, định hướng để người dân, du khách và nhà đầu tư thấy rõ tiềm năng, cơ hội phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý công tác tuyên truyền, quảng bá cần được triển khai đồng bộ, tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè trong, ngoài tỉnh. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường... cũng phải được chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối không để xảy ra sự cố trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.

Hoài Anh