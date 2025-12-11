Phụ nữ Thanh Hóa phát huy truyền thống, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp Hội Phụ nữ khởi động các phong trào thi đua, cuộc vận động ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội.

Sáng 11/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa chính thức khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự có mặt của 328 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của phụ nữ các dân tộc trên địa bàn.

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương Hội LHPN Việt nam có đồng chí Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội.

Các đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và đại biểu dự Đại hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Thị Toán, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ tỉnh; đại diện các sở ngành, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo xã, phường, các đơn vị đồng hành cùng phong trào phụ nữ...

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ đã cống hiến, hy sinh vì sự trường tồn và phát triển của đất nước, của tỉnh Thanh Hóa và phong trào phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Hơn một triệu phụ nữ trong tỉnh đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội. Đại hội sẽ tiếp nối, phát huy truyền thống và trách nhiệm lớn trước Trung ương Hội, Tỉnh ủy, cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, kế thừa những thành quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Mỗi đại biểu có mặt tại Đại hội sẽ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XIX; quyết tâm cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày báo cáo chinh trị.

Đánh giá kết quả thực Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Giai đoạn 2021-2025, được sự lãnh đạo, quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã phát huy tiềm năng, khẳng định vai trò, vị thế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Nổi bật trong đó, các cấp Hội đã đăng ký và thực hiện gần 4,6 nghìn công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM (đạt 165,67% chỉ tiêu); giúp thêm 55.337 hộ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” (đạt 395,26% chỉ tiêu); đỡ đầu và làm cầu nối đỡ đầu 2.301 trẻ mồ côi với kinh phí khoảng 8.5 tỷ đồng/năm.

Các chương trình/hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, “đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được triển khai mạnh mẽ; trên 78.000 lượt phụ nữ nghèo được giúp đỡ với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng; gần 7.000 lượt hội viên được hỗ trợ nâng cao năng lực khởi nghiệp (đạt 465,8% chỉ tiêu); 2.529 chị được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, thành lập 565 doanh nghiệp nữ (đạt 226% chỉ tiêu); giúp 12.165 hộ thoát nghèo, cận nghèo (đạt 108,61% chỉ tiêu), góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 1,56%/năm.

Các cấp Hội Phụ nữ đã có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, vai trò tổ chức Hội ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa thời kỳ mới.

Với những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa luôn được Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước. Hội LHPN tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; 3 năm liên tục được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội tặng cờ thi đua xuất sắc; các cấp hội được tặng thưởng 2 Huân chương các hạng, 17 cờ thi đua và 3.035 bằng khen, giấy khen.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới; đội ngũ cán bộ hội bản lĩnh, tận tâm, bứt phá. Khơi dậy tinh thần tự chủ, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Đại hội đã tham luận sôi nổi và thống nhất cao với 9 chỉ tiêu cụ thể, quyết tâm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, 2 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và đề ra 3 nhóm giải pháp chủ yếu để tập trung thực hiện.

Đồng chí Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Hội LHPN tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nghiên cứu giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương nhấn mạnh: Hoạt động Hội phải luôn đặt người phụ nữ ở vị trí trung tâm, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự tiến bộ của phụ nữ làm mục tiêu, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của mỗi phụ nữ.

Các cấp hội cần cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội và hỗ trợ phụ nữ; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả...

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh bám sát các chủ trương lớn của Đảng, nhất là 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để cụ thể hóa thành các nội dung hoạt động trọng tâm, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác Hội và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phụ nữ.

Cùng với đó, các cấp hội cần tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất để phụ nữ được học tập, nâng cao trình độ, hoàn thiện năng lực về mọi mặt. Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng lưu ý đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với công tác Hội và có khả năng dẫn dắt phong trào phụ nữ.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIX tập trung xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành; nhanh chóng xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; khởi động các phong trào thi đua, cuộc vận động ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa bức trướng với dòng chữ: “Phát huy truyền thống quê hương Bà Triệu anh hùng, chung tay xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.

Đại hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2025-2030; ra mắt Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng chí Lương Thị Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XIX.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mang tính đột phá trước nhiệm kỳ mới.

