Hôm nay, Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 10

Hôm nay, ngày 11/12, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV sẽ họp ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 10 và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội, ngày 10/12/2025.

Trong phiên họp buổi sáng 11/12, dưới sự điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh và Lê Minh Hoan, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 20 nội dung quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, luật pháp, quy hoạch, y tế, năng lượng, tài chính và an sinh xã hội.

Theo đó, các đại biểu Quốc hội sẽ bấm nút thông qua các luật, nghị quyết sau: Luật Đầu tư (sửa đổi); Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Nghị quyết về chủ trương đầu tư cao tốc Vinh-Thanh Thủy; Nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật Phá sản (sửa đổi).

Cũng trong phiên buổi sáng, Quốc hội sẽ thông qua: Nghị quyết về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội các nhiệm kỳ khóa XIV và XV về giám sát chuyên đề, chất vấn (do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình); Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Buổi chiều, từ 14 giờ, Quốc hội họp phiên bế mạc (truyền hình, phát thanh trực tiếp). Tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cuối phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Ngay sau phát biểu bế mạc, Quốc hội làm lễ chào cờ, chính thức khép lại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo Báo Nhân Dân