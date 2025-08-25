Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 25/8 về việc tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020- 2025.

Ảnh minh họa.

Thực hiện Kế hoạch số 288-KH/TU ngày 10/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 166/KH-TBTC ngày 16/8/2025 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025 (sau đây viết tắt là Triển lãm).

Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa, kết quả các thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng, toàn diện và nổi bật của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng do Đảng khởi xướng, lãnh đạo.

Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030; về hình ảnh, văn hóa, con người xứ Thanh; thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Theo kế hoạch, địa điểm tổ chức Triển lãm tại Trung tâm Hội nghị 25B và Quảng trường Lam Sơn.

Trong đó, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Trung tâm Hội nghị 25B diễn ra trong 3 ngày (dự kiến từ ngày 10 - 12/9/2025), trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Quảng trường Lam Sơn dự kiến tổ chức trong 5 ngày (từ ngày 8 - 12/9/2025).

Nội dung triển lãm và nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xem tại đây.

LP