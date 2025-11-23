Hotline: 0822.173.636   |

Kinh tế

Đại hội Hội Doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh xã Nga Thắng lần thứ nhất

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23/11, Hội Doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh (SXKD) xã Nga Thắng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 23/11, Hội Doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh (SXKD) xã Nga Thắng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự đại hội.

Hội Doanh nghiệp và hộ SXKD xã Nga Thắng hiện có 60 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: may mặc, y tế, xây dựng, thương mại, chế tác và các dịch vụ khác...

Các doanh nghiệp, hộ SXKD không chỉ năng động, sáng tạo trong SXKD mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết, bản lĩnh, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội chủ trương tập trung củng cố tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Cùng với đó, Hội quan tâm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ, là “cầu nối” giữa doanh nghiệp, hộ SXKD và các cơ quan quản lý nhà nước. Các hội viên hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, thúc đẩy liên kết, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm, góp phần xây dựng xã Nga Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại.

Quang cảnh đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp và hộ SXKD xã Nga Thắng, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 thành viên.

Ông Trần Văn Sùng, Giám đốc Công ty TNHH Chế tác đá mỹ nghệ Minh Quân được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp và hộ SXKD xã Nga Thắng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga

