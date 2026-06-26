Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa

Sáng 26/6, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Cấp nước Thanh Hoá.

Năm 2025, bằng quyết tâm cao và sự đổi mới, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các phòng ban, đơn vị và tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, giữ vững ổn định chỉ tiêu tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Theo đó, năm 2025 sản lượng nước hàng hoá đạt trên 44 triệu m3; doanh thu đạt 475 tỉ đồng, lợi nhuận đạt trên 70 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 77,4 tỉ đồng.

Ông Lê Thế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa phát biểu khai mạc đại hội.

Trong năm qua, sự phối hợp giữa Ban Tổng Giám đốc với cấp ủy Đảng, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và các đoàn thể được duy trì thường xuyên, bảo đảm tuân thủ Điều lệ và các quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, cổ đông và người lao động; đồng thời từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc ổn định, thúc đẩy sự gắn bó và đóng góp lâu dài vì sự phát triển bền vững của công ty.

Trên cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025, định hướng chiến lược phát triển công ty năm 2026 và các năm tiếp theo, HĐQT xác định mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là tăng sản lượng nước hàng hóa, tăng doanh thu, tăng tốc độ phát triển khách hàng, tăng chất lượng dịch vụ; đồng thời giảm tỷ lệ thất thoát nước và giảm tỷ lệ khách hàng không phát sinh khối lượng (0m3).

Các đại biểu dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; thông qua nghị quyết đại hội và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên là diễn đàn quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, thảo luận những định hướng chiến lược mới, và thắt chặt thêm mối gắn kết giữa công ty và các cổ đông - những người đồng sở hữu và đồng hành dài hạn với doanh nghiệp.

Cẩm Tú