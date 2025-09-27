Đại hội đại biểu MTTQ xã Thọ Ngọc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 27/9, Ủy ban MTTQ xã Thọ Ngọc đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 140 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Lãnh đạo xã Thọ Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Thọ Ngọc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 xã: Thọ Tiến, Thọ Cường, Xuân Thọ và Thọ Ngọc.

Thời gian qua, hoạt động của MTTQ xã, các đoàn thể và Ban công tác Mặt trận đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đoàn viên, hội viên và Nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp phần đẩy kinh tế tăng trưởng khá, sản lượng lương thực, thu nhập bình quân đầu người vượt kế hoạch đề ra. Các mô hình sản xuất kết hợp chăn nuôi cho thu nhập giá trị cao được quan tâm; kết cấu cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tại Đại hội.

Văn hoa- xã hội bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí NTM nâng cao. Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng được nâng lên. MTTQ và các tổ đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị triển khai đến các ban công tác MT và các chi hội; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Nhân dân. Ủy ban MTTQ xã và các Ban Công tác Mặt trận tiếp tục được củng cố và tăng cường thể hiện rõ tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tính Nhân dân sâu sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh hàng năm của xã.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” theo chỉ thị của Trung ương và tỉnh, MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp vật chất, công sức hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8 căn nhà với tổng số tiền 563 triệu đồng.

Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 2.600 hộ dân đã hiến 60.474 m2 đất, mở rộng 63.732m đường giao thông, xây mới tường rào, lắp đặt đường điện và trồng cây xanh, với tổng kinh phí trên 9,2 tỷ đồng.

Dân chủ cơ sở được phát huy, quyền làm chủ của Nhân dân được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng hiệu quả, tăng cường sự gắn kết với Nhân dân, củng cố niềm tin vào Đảng và Nhà nước. MTTQ xã và Ban Công tác Mặt trận thôn không ngừng đổi mới, kiện toàn, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu, 6 chương trình với những giải pháp cụ thể của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới – Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 59 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Thọ Ngọc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Văn Chiến được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thọ Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoài Linh