Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quảng Bình lần thứ nhất

Ngày 30/9 , Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Bình long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh Đại hội.

Sau sáp nhập, xã Quảng Bình có 24 thôn với 24 Ban công tác Mặt trận. Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn thách thức; MTTQ Việt Nam xã Quảng Bình đã khẳng định vai trò trung tâm trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của toàn dân trong xây dựng đời sống mới, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đặc biệt, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm hay, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần làm chủ, tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân.

Nổi bật như Hội Nông dân với mô hình “Xây dựng vườn hộ, vườn mẫu, hàng rào xanh, dòng sông không rác thải”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; “Mẹ đỡ đầu”; “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”; Đoàn Thanh niên với hoạt động tình nguyện và mô hình “Khu vui chơi cho thanh thiếu nhi, đường tranh bích họa”....

Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, Nhân dân đã tự nguyện hiến 56.600m2 đất, tự phá dỡ hơn 41.000 mét tường rào để mở rộng, làm mới 36,8 km đường giao thông.

Các hoạt động “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; đã vận động ủng hộ hơn 515 triệu đồng quỹ Vì người nghèo.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, MTTQ xã đã huy động nguồn lực xã hội được 3,89 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 48 căn nhà cho hộ nghèo và hỗ trợ các mô hình sinh kế.

Đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, góp phần xây dựng xã Quảng Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử 65 đồng chí vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Bình nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Văn Chinh (CTV)