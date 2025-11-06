Đại bảo tàng Ai Cập trở thành biểu tượng mới của đất nước Kim Tự Tháp

Ngày 4/11, Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) chính thức mở cửa đón công chúng, khẳng định vị thế là một trong những nơi trưng bày cổ vật lớn nhất thế giới, đồng thời là một biểu tượng công nghệ cao dành riêng cho việc bảo tồn di sản.

Du khách tham quan bên trong khu trưng bày của Đại bảo tàng Ai Cập. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, sau 2 thập kỷ xây dựng, công trình có tổng diện tích gần 500.000m2 được khánh thành trên Cao nguyên Giza, cách Kim Tự Tháp và tượng Nhân sư 2km.

GEM được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực lâu dài của Ai Cập nhằm bảo tồn và phát huy kho tàng khảo cổ học.

Các phòng trưng bày chính lần đầu tiên giới thiệu hàng nghìn cổ vật chưa từng được trưng bày trước đây, trong đó nổi bật nhất là bộ sưu tập hoàn chỉnh gồm khoảng 6.000 hiện vật từ lăng mộ của Pharaoh trẻ Tutankhamun.

Giám đốc điều hành GEM Ahmed Ghoneim cho biết bảo tàng được áp dụng những cải tiến khoa học mới nhất, sử dụng công nghệ tiên tiến để phục hồi và bảo tồn hiện vật, đồng thời đóng vai trò như trung tâm giáo dục và nghiên cứu về di sản.

Ông kỳ vọng bảo tàng sẽ đón từ 15.000-20.000 lượt khách mỗi ngày, tương ứng khoảng 7 triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Riêng ngày đầu mở cửa, GEM đã có khoảng 18.000 khách tới tham quan.

Việc đưa GEM vào hoạt động là “chìa khóa” cho kế hoạch quốc gia của Ai Cập nhằm thu hút 30 triệu lượt khách du lịch mỗi năm vào năm 2030.

Ngoài vai trò là chất xúc tác chính cho ngành du lịch Ai Cập, GEM còn là trung tâm nghiên cứu khoa học và phục chế, nơi đặt một trong những trung tâm bảo tồn và phục chế lớn nhất và tiên tiến nhất Trung Đông.

Ngoài ra, đây cũng là nơi tổ chức khoa học và văn hóa, cung cấp kiến thức thông qua các khóa đào tạo cho những cá nhân quan tâm từ các quốc gia khác, bao gồm các kỹ thuật phục chế, đóng gói, lưu trữ và triển lãm.

Du khách quốc tế bày tỏ ấn tượng mạnh với quy mô và giá trị trưng bày, trong khi người dân địa phương coi GEM là biểu tượng mới của tinh thần đổi mới và hiện đại hóa đất nước.

Dự án xây dựng GEM được khởi công từ năm 2005, song bị trì hoãn nhiều lần do bất ổn chính trị và khó khăn tài chính trước khi hoàn thiện và mở cửa trong năm nay./.

Theo TTXVN