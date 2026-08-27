Đa dạng không gian trưng bày, mở rộng cơ hội kết nối doanh nghiệp

Bên lề Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026, không gian trưng bày gồm 22 gian hàng, trong đó có các gian tư vấn, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho doanh nghiệp và các gian giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Sự đa dạng về lĩnh vực khiến mỗi gian hàng mang một sắc thái riêng, tạo nên bức tranh sinh động về hoạt động sản xuất, kinh doanh và tinh thần đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh.

Các gian hàng trưng bày bên lề Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026, diễn ra chiều 27/8 tại Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa (số 27 Trần Phú, phường Hạc Thành) thu hút đông đảo đại biểu tham quan.

Trước giờ hội nghị chính thức diễn ra, các nhà đầu tư nước ngoài đã dành thời gian tham quan, tìm hiểu các lĩnh vực quan tâm tại sự kiện.

Khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh cũng thu hút đông đảo khách tham quan. Các sản phẩm được sắp xếp khoa học, đội ngũ tư vấn viên sẵn sàng cung cấp các thông tin về sản phẩm, từ nông sản chế biến, thực phẩm đặc trưng đến các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa giàu sức hấp dẫn.

Ngoài giới thiệu thế mạnh của tỉnh về các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP; các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ là điểm nhấn tại hội nghị năm nay. (Trong ảnh: Đại biểu tham quan, tìm hiểu về máy bay không người lái vận chuyển thiết bị y tế. Đây là một mô hình hiện đại, góp phần xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân).

Tại khu vực trưng bày khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, nhiều đại biểu dành sự quan tâm, tham gia trải nghiệm các mô hình, thiết bị công nghệ cao.

Trong đó, các mô hình như nhà thông minh, trạm thời tiết, hệ thống tưới cây trồng hay robot hỗ trợ thủ tục hành chính thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Tại các khu vực tư vấn, nhiều đại biểu chủ động trao đổi với cán bộ các sở, ngành về những vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm.

Không khí tại khu vực tư vấn luôn có sự tương tác liên tục giữa đại biểu và tư vấn viên, nhân viên của các đơn vị, thể hiện rõ tinh thần đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Lê Hợi