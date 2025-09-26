Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng vì mùi hôi thối và chất thải từ trang trại lợn ở xã Sao Vàng

Chăn nuôi trang trại gây ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư đang là vấn đề tồn tại ở nhiều địa phương. Đặc biệt, khi xảy ra sự cố môi trường, một số trang trại không có biện pháp xử lý kịp thời khiến người dân bức xức khi hàng ngày phải chịu mùi hôi thối. Phóng viên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa ghi nhận sự việc xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn thôn Làng Bài, xã Sao Vàng.

Người dân thôn Làng Bài, xã Sao Vàng hàng ngày đi qua con đường ứ đọng nước thải từ trang trại chăn nuôi.

Thôn Làng Bài có 192 hộ dân, với 805 nhân khẩu. Theo phản ánh của người dân, gần đây trang trại chăn nuôi lợn tư nhân trong thôn bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Đặc biệt, sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây ra vào cuối tháng 8/2025, nước thải từ trang trại, kèm theo phân lợn tràn ra đường đen ngòm, đọng lại từng vũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hàng ngày của người dân. Đáng nói hơn, người dân hàng ngày đi qua con đường giáp với trang trại lợn phải chịu cảnh lầy lội, hôi thối, bẩn thỉu.

Bà Bùi Thị Bình, nhà ở cạnh trang trại chăn nuôi lợn, bức xúc phản ánh: "Gia đình tôi ở ngay bên cạnh trang trại chăn nuôi lợn, hàng ngày phải sống chung với cảnh ô nhiễm không khí. Người dân chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe, mong chính quyền địa phương và ngành chức năng của tỉnh sớm có giải pháp đảm bảo môi trường ở thôn Làng Bài hoặc di dời trang trại đến địa điểm phù hợp".

Là người dân thôn Làng Bài hàng ngày đi làm qua con đường cạnh trang trại chăn nuôi lợn, ông Lê Văn Lai cho hay: "Trang trại chăn nuôi lợn để cho nước thải tràn ra ngoài đường bốc mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu và mỗi lần qua đây chúng tôi phải đi ủng. Chăn nuôi như thế rất ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong thôn".

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Làng Bài được đầu tư xây dựng năm 2020, với quy mô ban đầu là nuôi 70 con lợn nái và 300 con lợn thịt. Đến nay, trang trại không nuôi lợn thịt, mà nuôi 250 con lợn nái. Trang trại đã đầu tư hệ thống hầm bioga để xử lý chất thải chăn nuôi. Ông Lê Xuân Thịnh, chủ trang trại chăn nuôi, xác nhận: "Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua gây mưa lớn nhiều ngày, khu vực chăn nuôi bị ngập sâu trong nước dẫn đến tràn bể chứa nước thải. Việc nước thải của trang trại tràn ra đường là có và chúng tôi đã chậm trễ trong việc xử lý sự cố nên đã ảnh hưởng đến môi trường. Hiện chúng tôi đã cho rải vôi bột khu vực xung quanh và triển khai các biện pháp khắc phục ngay sự cố".

Chính quyền xã Sao Vàng đã tiếp nhận phản ánh của người dân và đang chỉ đạo cho các phòng chuyên môn kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ trang trại khắc phục sự cố. Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Sao Vàng, cho biết: UBND xã yêu cầu chủ trang trại khắc phục triệt để sự cố tràn nước thải chăn nuôi lợn ra môi trường. Đồng thời, cam kết không để xảy ra vấn đề tương tự, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân.

Bài và ảnh: Lê Nụ