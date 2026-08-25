Cuộc diễu binh đặc biệt tại thủ đô của Ukraine

Ukraine đã kỷ niệm Ngày Độc lập bằng một cuộc diễu binh đặc biệt tại thủ đô Kiev, nơi hàng loạt phương tiện quân sự không người lái trên bộ, trên biển và trên không được giới thiệu. Đây được xem là cuộc diễu binh đầu tiên trên thế giới dành riêng cho các hệ thống tác chiến không người lái.

Cuộc diễu binh robot và máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: Militarnyi.

Theo đó, truyền thông Ukraine đã công bố video ghi lại sự kiện ngày 24/8, cho thấy quy mô và sự đa dạng của các nền tảng không người lái mà quân đội nước này đang sử dụng trên chiến trường.

Thay vì những đoàn xe tăng, xe bọc thép hay khí tài quân sự truyền thống, tâm điểm của cuộc diễu binh là các hệ thống UAV (máy bay không người lái), UGV (robot mặt đất) và USV (xuồng không người lái). Ukraine cho biết các nền tảng này được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chiến đấu, trinh sát đến hậu cần và sơ tán.

Trong video, nhiều mẫu UGV lần lượt di chuyển qua quảng trường ở Kiev. Đáng chú ý là sự xuất hiện của cả robot tấn công lẫn robot hậu cần, cho thấy phương tiện không người lái đang đảm nhận ngày càng nhiều vai trò mà trước đây vốn phụ thuộc vào binh sĩ hoặc các phương tiện có người điều khiển.

Các nhà lãnh đạo châu Âu tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Ukraine. Ảnh: Reuters.

Sau các robot mặt đất, cuộc diễu binh tiếp tục giới thiệu nhiều mẫu USV và UAV. Việc đưa cả ba nhóm phương tiện không người lái trên bộ, trên biển và trên không vào cùng một sự kiện cho thấy Ukraine đang xây dựng một hệ sinh thái tác chiến không người lái tương đối toàn diện.

Theo giới quan sát, sự kiện tại Kiev mang ý nghĩa lớn hơn một màn trình diễn công nghệ. Cuộc diễu binh gửi đi thông điệp rằng công nghệ không người lái đang trở thành một thành tố quan trọng trong phương thức tác chiến của Ukraine, đồng thời phản ánh tốc độ đổi mới quân sự được thúc đẩy bởi thực tế chiến trường.

Hiện cả Nga và Ukraine đều đẩy mạnh phát triển, sản xuất và triển khai các hệ thống này để trinh sát, chỉ thị mục tiêu và tấn công các mục tiêu có giá trị cao.

Một lợi thế quan trọng của phương tiện không người lái là chi phí tương đối thấp so với nhiều loại khí tài truyền thống, trong khi có thể được sản xuất và triển khai với số lượng lớn. Quan trọng hơn, việc sử dụng hệ thống không người lái giúp giảm mức độ phơi nhiễm của binh sĩ trước hỏa lực đối phương.

Việc Ukraine dành riêng một cuộc diễu binh cho các phương tiện không người lái vì thế được xem như sự khẳng định về vị trí ngày càng quan trọng của công nghệ này trong năng lực quân sự và chiến lược tác chiến của nước này.

Thu Uyên

Nguồn: Defense Express.