Cuộc chiến Mỹ-Iran sau 6 tháng: Từ đòn không kích chớp nhoáng đến thế bế tắc đắt đỏ

Sáu tháng sau khi Mỹ và Israel phát động các đợt không kích phối hợp nhằm vào hạ tầng quân sự và hạt nhân của Iran, cuộc xung đột đã rơi vào thế bế tắc chiến lược đầy tốn kém. Cả Washington lẫn Tehran đều chưa đạt được các mục tiêu cốt lõi của mình. Chiến trường đã chuyển từ các đòn tập kích quân sự sang ép buộc kinh tế và áp lực bất đối xứng, trong khi triển vọng về một giải pháp dứt điểm ngày càng trở nên xa vời theo từng tuần. Thế bế tắc trong cuộc chiến Iran không đơn thuần là một sự bế tắc quân sự, đó là một cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và ngoại giao với những hệ lụy vượt xa khỏi phạm vi Vịnh Ba Tư.

Sau sáu tháng, cuộc chiến Mỹ-Iran bước vào thế giằng co: kinh tế bị phong tỏa, khu vực bất ổn và chưa bên nào giành chiến thắng rõ ràng. Ảnh: Sanatanprabhat.

Cục diện xung đột: Từ không kích đến tiêu hao

Chiến dịch bắt đầu vào tháng 3 năm 2026, khi lực lượng Mỹ và Israel tiến hành một chuỗi đợt tấn công dồn dập nhằm vào các cơ sở làm giàu hạt nhân, kho tên lửa đạn đạo và hạ tầng chỉ huy của Iran. Đến tháng 6, chính quyền Tổng thống Donald Trump về cơ bản đã đi đến kết luận rằng chỉ riêng các đợt không kích sẽ không mang lại kết quả mong muốn, và công cụ áp lực chính theo đó đã được chuyển hướng.

Tại sao chưa bên nào giành chiến thắng

Washington bước vào cuộc xung đột với hai mục tiêu tối đa: loại bỏ có kiểm chứng năng lực vũ khí hạt nhân của Iran và thay đổi căn bản tầm ảnh hưởng khu vực của nước Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm cả việc triệt phá mạng lưới lực lượng ủy nhiệm. Chưa mục tiêu nào đạt được. Hạ tầng hạt nhân của Iran bị tổn hại nhưng không bị tiêu diệt, và mạng lưới đối tác khu vực của nước này tại Iraq, Yemen, Lebanon và Syria vẫn hoạt động hiệu quả dù có bị suy giảm.

Trong khi đó, quân đội Mỹ cũng đang phải đối mặt với một vấn đề ít được chú ý hơn nhưng rất quan trọng: nguồn lực quân sự không phải là vô hạn. Tên lửa đánh chặn, máy bay, tàu chiến và các loại vũ khí chính xác cao đều có giới hạn về số lượng. Khi một cuộc chiến kéo dài, vấn đề không còn là Mỹ có ưu thế quân sự hay không, mà là Mỹ có thể duy trì ưu thế đó trong bao lâu.

Việc điều chuyển máy bay chiến đấu, tàu chiến và các lực lượng khác từ châu Âu và châu Á tới Trung Đông cũng tạo ra những khoảng trống ở các khu vực khác. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Mỹ đồng thời phải quan tâm tới nhiều mặt trận chiến lược trên thế giới.

Máy bay cất cánh từ boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln vào tháng 7 năm 2026. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Một cuộc chiến kéo dài cũng tạo ra một mặt trận khác: chính trường Mỹ. Tổng thống Trump từng tranh cử với thông điệp giảm chi phí cho người dân Mỹ và tránh những cuộc chiến mới. Vì vậy, một cuộc chiến kéo dài với Iran đặt ông vào thế khó. Nếu tiếp tục leo thang, ông Trump có nguy cơ mất sự ủng hộ của những người Mỹ phản đối can thiệp quân sự ở nước ngoài. Nhưng nếu giảm sức ép quá sớm, ông lại có thể bị cáo buộc không đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Đặc biệt, sự chia rẽ trong chính Đảng Cộng hòa cho thấy đây không còn là một vấn đề đơn giản giữa “ủng hộ” và “phản đối” chiến tranh. Một bên muốn kết thúc xung đột càng nhanh càng tốt. Bên kia cho rằng Mỹ cần tiếp tục gây sức ép cho đến khi Iran bị đánh bại rõ ràng.

Khi giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt tăng, cuộc chiến còn có thể trở thành một vấn đề trực tiếp đối với cử tri Mỹ. Và một khi chiến tranh bắt đầu ảnh hưởng đến lá phiếu, tính toán quân sự sẽ không còn là yếu tố duy nhất quyết định chính sách của Washington.

Về phần mình, Tehran tìm cách chứng minh rằng họ có thể chịu đựng một chiến dịch quân sự của Mỹ-Israel mà không cần đầu hàng, từ đó bảo vệ tính hợp pháp của chính quyền và răn đe các hành động ép buộc trong tương lai. Xét theo tiêu chí hẹp đó, họ đã thành công một phần. Nhưng cái giá về kinh tế là rất đắt, và chính quyền đang phải đối mặt với môi trường nội địa bất ổn nhất kể từ các cuộc biểu tình bùng phát do giá nhiên liệu năm 2019. Kết quả là sự kiệt sức từ cả hai phía, dẫn đến thế bế tắc thay vì một giải pháp.

Bước ngoặt của ông Trump: Từ không kích sang chiến tranh kinh tế

Trước những giới hạn đã bộc lộ của sức mạnh quân sự, chính quyền Tổng thống Trump đã điều chỉnh chính sách Iran xung quanh một chiến dịch kinh tế được tăng cường. Logic chiến lược rất rõ ràng: nếu không thể loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran bằng không kích, áp lực kinh tế kéo dài có thể dần buộc Tehran phải đàm phán trên thế yếu. Các công cụ đang được triển khai có quy mô rộng lớn và mức độ thực thi quyết liệt.

Trọng tâm của chiến dịch kinh tế là một cuộc phong tỏa hải quan và thương mại nhắm vào nguồn thu xuất khẩu dầu mỏ của Iran, nguồn ngoại tệ mạnh chủ yếu của Cộng hòa Hồi giáo. Các lực lượng hải quân Mỹ tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman đang chặn bắt các tàu chở dầu bị nghi ngờ vận chuyển dầu mỏ Iran, trong khi Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng mạnh mẽ chế độ trừng phạt thứ cấp, đe dọa trừng phạt tài chính đối với bất kỳ tổ chức hoặc chính phủ bên thứ ba nào tạo điều kiện cho các giao dịch dầu mỏ của Iran.

Mỹ tuyên bố “D-Day kinh tế” khi Iran đe dọa chặn toàn bộ xuất khẩu dầu. Ảnh: Arabnews.

Mạng lưới trừng phạt đã được mở rộng sang ngành hóa dầu, xuất khẩu kim loại và chuỗi cung ứng nhập khẩu hàng công nghiệp và nông nghiệp của Iran. Washington đã áp đặt áp lực đặc biệt lên Trung Quốc và Ấn Độ, những bên vốn là khách hàng mua dầu thô chiết khấu lớn nhất của Iran, cảnh báo rằng quyền truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ sẽ phụ thuộc vào sự tuân thủ của họ. Hiệu quả của việc thực thi này không đồng đều: một số bên mua đã giảm bớt khối lượng, trong khi những bên khác phát triển các phương án lách luật thông qua “đội tàu bóng tối” và các cơ chế thanh toán thay thế nhằm bảo vệ một phần nguồn thu của Iran khỏi sự can thiệp của Mỹ.

Giới hạn của ép buộc kinh tế: Bài học từ các chế độ trừng phạt trong quá khứ

Lịch sử đưa ra một tiền lệ đáng suy ngẫm cho chiến lược hiện tại. Chiến dịch trừng phạt thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama dẫn đến Kế hoạch Hành động Chung Rộng lớn (JCPOA) năm 2015 đã thành công trong việc đưa Iran vào bàn đàm phán nhưng chỉ sau nhiều năm áp lực liên tục, và chỉ vì Tehran tính toán rằng một thỏa thuận hạt nhân sẽ mang lại sự nhẹ nhõm kinh tế thực sự mà không bắt buộc họ phải từ bỏ chiến lược ảnh hưởng khu vực. Thỏa thuận đạt được khi đó là một sắp xếp chuyên biệt về hạt nhân, chứ không phải sự thay đổi hành vi toàn diện mà Washington tìm kiếm.

Chiến dịch “áp lực tối đa” trong nhiệm kỳ đầu của chính quyền Tổng thống Trump, được phát động sau khi rút khỏi JCPOA năm 2018, đã gây ra tổn thất kinh tế nghiêm trọng GDP của Iran giảm mạnh, đồng rial mất phần lớn giá trị và xuất khẩu dầu sụt giảm đáng kể nhưng vẫn không tạo ra sự nhượng bộ chiến lược nào từ Tehran. Các nhà lãnh đạo Iran đã thể hiện một ý chí kiên định trong việc chấp nhận khó khăn kinh tế đè nặng lên dân chúng thay vì thay đổi tư thế chiến lược căn bản. Có rất ít bằng chứng cho thấy chiến dịch hiện tại, dù cường độ cao hơn, sẽ tạo ra một kết quả khác biệt trong ngắn hạn.

Các biện pháp đáp trả bất đối xứng: Lực lượng ủy nhiệm, gián đoạn hàng hải và không gian mạng

Iran ít có khả năng đáp trả áp lực kinh tế kéo dài bằng sự leo thang quân sự truyền thống điều có thể dẫn đến một đòn phản công tàn phá từ Mỹ và đe dọa sự tồn vong của chính quyền. Thay vào đó, Tehran dự kiến sẽ tăng cường sử dụng các công cụ bất đối xứng. Mạng lưới lực lượng ủy nhiệm khu vực, Hezbollah ở Lebanon, lực lượng Houthi ở Yemen và các nhóm dân quân liên minh tại Iraq cung cấp cho Iran khả năng gây tổn thất cho các đối tác và lợi ích của Mỹ mà không bị quy trách nhiệm trực tiếp. Các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thuyền ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, vốn gây gián đoạn các tuyến thương mại toàn cầu trong năm 2024 và 2025, đại diện cho một mô hình mà Iran có thể tìm cách nhân rộng hoặc mở rộng.

Quân đội và nền kinh tế Iran chịu thiệt hại nặng nề, nhưng Tehran vẫn đủ khả năng tấn công khắp Trung Đông và tiếp tục làm gián đoạn hoạt động qua eo biển Hormuz. Ảnh: The News.

Eo biển Hormuz vẫn là đòn bẩy bất đối xứng mạnh nhất của Iran. Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq tổng cộng chiếm một tỷ trọng đáng kể trong nguồn cung dầu toàn cầu, và phần lớn các mặt hàng xuất khẩu của họ phải quá cảnh qua eo biển này. Bất kỳ mối đe dọa nào đối với hoạt động hàng hải qua eo biển này, nơi có khoảng 20% lượng thương mại dầu mỏ toàn cầu đi qua, đều có tiềm năng làm tăng vọt giá năng lượng và gây thiệt hại kinh tế cho các đồng minh của Mỹ vượt xa thiệt hại do cuộc phong tỏa gây ra.

Iran cũng đã chứng minh năng lực chiến tranh mạng ngày càng tăng, và các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của các quốc gia Vịnh Ba Tư, các tổ chức tài chính Mỹ hoặc mạng lưới quân sự khu vực đại diện cho một tùy chọn leo thang khả thi nằm dưới ngưỡng xung đột truyền thống.

Cục diện cuối cùng: Lối thoát ngoại giao và những gì tiếp theo

Khi cả hai bên đều kiệt sức nhưng không bên nào chịu nhượng bộ, giải pháp cho cuộc xung đột, nếu có, sẽ đòi hỏi một khuôn khổ ngoại giao cho phép mỗi bên tuyên bố một mức độ thành công nhất định. Các điều kiện cho một khuôn khổ như vậy vẫn còn xa vời, nhưng logic của sự kiệt sức từ cả hai phía đang dần tạo ra không gian cho các kênh ngoại giao hậu trường.

Đằng sau hậu trường, các chính phủ Vịnh Ba Tư đã bắt đầu phát đi tín hiệu, thông qua các bên trung gian ở Oman, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, rằng họ ủng hộ một giải pháp thương lượng hơn là một cuộc đối đầu không hồi kết. Riyadh và Abu Dhabi không công khai kêu gọi đối thoại với Tehran; làm như vậy sẽ rủi ro gây tổn hại đến mối quan hệ của họ với Washington và làm suy yếu tư thế an ninh của chính họ. Nhưng các trao đổi riêng của họ với các đối tác Mỹ phản ánh sự lo ngại ngày càng tăng rằng thế bế tắc, nếu để tiếp diễn, sẽ đặt ra những rủi ro lâu dài lớn hơn cho sự ổn định khu vực so với mối đe dọa ban đầu mà nó được thiết kế để giải quyết.

Một lối thoát ngoại giao khả thi phải đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của cả hai bên, mà không buộc bên nào phải công khai từ bỏ lập trường của mình. Ảnh: VB.

Một lối thoát ngoại giao khả thi sẽ cần phải giải quyết các yêu cầu cốt lõi của cả hai bên mà không bắt buộc bên nào phải công khai từ bỏ lập trường đã tuyên bố. Đối với Washington, kết quả tối thiểu có thể chấp nhận được là mức trần có thể kiểm chứng đối với việc làm giàu uranium của Iran, nhiều khả năng dưới mức 60% mà Iran đang vận hành trước xung đột, kết hợp với quyền truy cập thanh tra được tăng cường và một cơ chế trình tự dỡ bỏ trừng phạt đáng tin cậy. Đối với Tehran, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo tồn quyền của Cộng hòa Hồi giáo đối với một chương trình hạt nhân dân sự, cung cấp sự dỡ bỏ trừng phạt nhanh chóng và có ý nghĩa, đồng thời bao gồm các bảo đảm an ninh chống lại các hành động quân sự trong tương lai.

Khoảng cách giữa các lập trường này vẫn còn rất lớn. Washington đã điều kiện hóa việc dỡ bỏ trừng phạt với các thay đổi hành vi vượt ra ngoài hồ sơ hạt nhân, bao gồm các hoạt động ủy nhiệm khu vực của Iran. Tehran đã tuyệt đối bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào hạn chế ảnh hưởng khu vực của họ. Để thu hẹp khoảng cách đó sẽ đòi hỏi một sự thay đổi đáng kể trong tính toán chính trị nội địa của một hoặc cả hai bên, hoặc sự xuất hiện của một khuôn khổ trung gian, có khả năng bao gồm Trung Quốc, Liên minh Châu Âu hoặc Oman, có khả năng cung cấp một cấu trúc “giữ thể diện” mà các cuộc đàm phán trực tiếp không thể mang lại.

Các kịch bản: Xung đột đóng băng, leo thang hoặc bước đột phá

Ba quỹ đạo định hình phạm vi các kết quả có thể xảy ra trong 6 đến 12 tháng tới. Kịch bản có khả năng nhất, xét theo động lực hiện tại, là một cuộc xung đột đóng băng: chiến dịch quân sự tiếp tục bị đình trệ, cuộc phong tỏa kinh tế tiếp diễn với cường độ biến động, và không bên nào tiến tới sự leo thang hay đàm phán. Kịch bản này duy trì trạng thái nguyên trạng nhưng cho phép chương trình hạt nhân của Iran dần phục hồi và sự mất ổn định khu vực ngày càng trầm trọng.

Kịch bản thứ hai là sự leo thang trở lại, được kích hoạt bởi một hành động bất đối xứng của Iran, một sự cố ở Hormuz, một cuộc tấn công ủy nhiệm vào đối tác của Mỹ, hoặc một chiến dịch mạng quy mô lớn, buộc Mỹ phải phản công quân sự, hoặc bởi một diễn biến chính trị nội bộ ở Washington hay Tehran làm thay đổi cấu trúc động lực. Kịch bản này mang lại rủi ro cao nhất về mất ổn định khu vực và gián đoạn thị trường năng lượng.

Khi eo biển Hormuz vẫn gần như bị phong tỏa đối với hoạt động hàng hải, mỗi ngày trôi qua lại khiến cái giá kinh tế của cuộc chiến tăng thêm. Ảnh: Getty.

Kịch bản thứ ba, ít có khả năng xảy ra nhất nhưng có tác động sâu sắc nhất, là một bước đột phá ngoại giao: một khuôn khổ đàm phán, được môi giới qua các bên trung gian, tạo ra một thỏa thuận hạt nhân một phần và sự hạ nhiệt song phương về áp lực kinh tế. Một kết quả như vậy sẽ đòi hỏi lòng dũng cảm chính trị từ ban lãnh đạo hai bên, những người cho đến nay vẫn chưa thể hiện sự mặn mà với các chi phí chính trị nội địa của việc thỏa hiệp.

Điều rõ ràng sau sáu tháng đi qua một cuộc xung đột mà không bên nào dự đoán đầy đủ sẽ rơi vào tình trạng này, là cái giá của thế bế tắc kéo dài đang ngày càng tích tụ, đối với người dân Iran, đối với các thị trường năng lượng Vịnh Ba Tư, đối với uy tín chiến lược của Mỹ và đối với toàn bộ cấu trúc an ninh Trung Đông. Cục diện cuối cùng đã đến nhưng lối thoát thì vẫn chưa xuất hiện.

Thúy Hà