Cuộc bầu cử định hình lại quan điểm của Cộng hoà Séc đối với EU, NATO và Ukraine

Cử tri Cộng hòa Séc bắt đầu tham gia cuộc tổng tuyển cử kéo dài hai ngày (3 và 4/10) nhằm bầu ra Quốc hội mới. Đây là sự kiện chính trị quan trọng có thể tác động đến định hướng đối ngoại của Praha trong quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), NATO và vấn đề Ukraine.

Các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 12h trưa 4/10 (theo giờ địa phương, tức 17h theo giờ Việt Nam). Kết quả dự kiến được công bố vào tối 4/10 (theo giờ địa phương).

Khoảng 8,3 triệu công dân đủ điều kiện đi bầu để chọn ra 200 ghế trong Hạ viện - cơ quan nắm vai trò quyết định trong việc thành lập chính phủ mới.

Cuộc bầu cử lần này được theo dõi chặt chẽ không chỉ ở Praha mà còn tại nhiều thủ đô châu Âu. Lý do là sự trở lại của cựu thủ tướng, tỷ phú Andrej Babiš, lãnh đạo đảng ANO, được coi là yếu tố có thể định hình lại quan điểm của Séc đối với EU, NATO và Ukraine.

Các cuộc khảo sát dư luận cho thấy đảng ANO hiện dẫn đầu với khoảng 30% ủng hộ, cao hơn liên minh cầm quyền “Together” của Thủ tướng Petr Fiala, song vẫn chưa đủ để tự mình lập chính phủ.

Giới quan sát cho rằng nếu trở lại nắm quyền, ông Babiš có thể làm thay đổi lập trường ủng hộ mạnh mẽ Ukraine mà chính phủ Fiala theo đuổi. Dù bác bỏ khả năng đưa Séc rời EU hay NATO, ông Babiš kêu gọi dừng viện trợ quân sự cho Kyiv và thúc đẩy chính sách “Người Séc trước tiên”.

Trong khi đó, chính phủ đương nhiệm của ông Fiala được phương Tây đánh giá cao vì cung cấp cả viện trợ quân sự lẫn nhân đạo cho Ukraine, đồng thời tiếp nhận khoảng nửa triệu người tị nạn. Song trong nước, nhiều cử tri cho rằng chính phủ chưa giải quyết thỏa đáng các vấn đề kinh tế - xã hội, khiến tâm lý mong muốn thay đổi lan rộng.

Phát biểu trước ngày bầu cử, Thủ tướng Fiala nhấn mạnh người dân Séc sẽ phải quyết định “chúng ta tiếp tục con đường dân chủ, tự do, an ninh và thịnh vượng, hay sẽ quay về phía Đông”. Trong khi đó, ông Babiš tự nhận mình là “người kiến tạo hòa bình”, kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine và cam kết mang lại “cuộc sống tốt đẹp hơn” cho mọi công dân.

Kết quả bầu cử lần này được cho là sẽ không chỉ quyết định cán cân quyền lực tại Praha, mà còn ảnh hưởng đến định hướng của một quốc gia thành viên EU và NATO trước bối cảnh khủng hoảng khu vực vẫn chưa có lối thoát. Dù vậy, quá trình thành lập chính phủ nhiều khả năng sẽ phức tạp và kéo dài, khi không đảng nào dễ dàng đạt thế đa số tuyệt đối.

